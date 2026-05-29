Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πολιτική συγκυρία που διεξάγεται – με την επιστροφή Τσίπρα μέσω ΕΛΑΣ, με το ΠΑΣΟΚ να πιέζεται και με τον ΣΥΡΙΖΑ να «στριμώχνεται» δείχνει να έχει η συζήτηση στη Βουλή για την κύρωση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον αυτό κατεγράφη στην εναρκτήρια συνεδρίαση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Εκεί όπου τις ζωηρές ενστάσεις και την σοβαρή κριτική της αντιπολίτευσης ο Θάνος Πλεύρης τις «απέκρουσε» με «άρωμα» πολιτικού παρελθόντος της κυβερνητικής «πρώτης φοράς Αριστερά», βάζοντας στο στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και με το βλέμμα στα… προσεχώς της πολιτικής σκηνής.

«Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι αστείο. Το Σύμφωνο δεν θα είχε περάσει χωρίς τους ευρωσοσιαλιστές. Με τη ψήφο του ΕΛΚ και των ευρωσοσιαλιστών πέρασε. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κρατάει επιφύλαξη. Ή άλλαξε στάση και δεν το στηρίζει ή πρέπει να το ψηφίσει» τόνισε ο Θάνος Πλεύρης προς την πλευρά του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη, ο οποίος κατέθεσε τις ενστάσεις και τις επιφυλάξεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις από την πλευρά του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για σειρά προωθούμενων ρυθμίσεων.

Ο Θάνος Πλεύρης έβαλε στο στόχαστρο του και την πλευρά της Αριστεράς κάνοντας, χαρακτηριστικά, λόγο για τα «τρία, τέσσερα κόμματα με μήτρα τον Αλέξη Τσίπρα» που διαφωνούν με το προωθούμενο Σύμφωνο. «Το ‘15 ήρθαν στην Ελλάδα 900.000 καταγεγραμμένοι μετανάστες και κόσμος ακαταγράφητος, την εποχή που ο αρχηγός σας, ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα και που η κυρία Τασία, η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου έλεγε πως λιάζονται και φεύγουν» είπε ο Θάνος Πλεύρης με τον Θοδωρή Δρίτσα της Νέας Αριστεράς να αντιδρά έντονα.

«Λέτε ψέματα, είστε μισογύνης. Είστε ρατσιστής» φώναξε ο Θοδωρής Δρίτσας υποστηρίζοντας πως «ούτε ένας δεν πέρασε μη καταγεγραμμένος». «Επειδή την είπα με το μικρό της, είμαι μισογύνης; Χτυπηθείτε όσο θέλετε. Αυτή ήταν η πολιτική της Αριστεράς. Όσοι μπήκαν σε μια χρονιά επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν μπει όλοι μαζί» ανταπάντησε ο αρμόδιος υπουργός. Μάλιστα, ο Θάνος Πλεύρης σχολίασε με δηκτικό τροπο πως «δεν θα ξανασχοληθώ με το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, με την ΕΛΑΣ πρέπει να ασχολούμαστε πλέον».

Ο αρμόδιος υπουργός υποστήριξε, κατά την συζήτηση, πως «κι εγώ θα ήθελα το Σύμφωνο να είναι πιο σκληρό», ωστόσο, ανέφερε αυτό αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια των χωρών – μελών για κοινή μεταναστευτική πολιτική, σε ένα πλαίσιο ισορροπίας μεταξύ χωρών πρώτης και δεύτερης υποδοχής.

Η αντιπολίτευση, από τη δική της πλευρά και από την πολιτική ματιά που προσεγγίζει το ζήτημα κάθε κόμμα αντιπολίτευσης, άσκησε κριτική στο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο θα εφαρμοστεί πλήρως από τις 12 Ιουνίου, καταγγέλλοντας πως δεν καθιερώνει την αναλογική υποδοχή προσφύγων και μεταναστών και κάνοντας λόγο, παράλληλα, για «ισχνή αλληλεγγύη» μεταξύ των χωρών της Ευρώπης.