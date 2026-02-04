Ένταση προκλήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής έπειτα από μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Θάνο Πλεύρη σχετικά με τη φύλαξη των συνόρων κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για την νόμιμη μετανάστευση που πραγματοποιείται στην σκιά του πολύνεκρου δυστυχήματος στη Χίο. Και αυτό καθώς τόσο η ΝΔ όσο και το ΠΑΣΟΚ εκτίμησαν την υπενθύμιση των στρατιωτικών κανόνων που φρόντισε να… υπενθυμίσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου ως προτροπή σε χρήση πυρών κατά μεταναστών.

«Μεγαλώσατε και ξεχάσατε κ. Πλεύρη. Ήσασταν καταδρομέας. Ως καταδρομέας ξέρετε τι μαθαίναμε να κάνουμε στα σύνορα. Λες: “Αλτ! Τις ει;” Και τι κάνουμε μετά κ. Πλεύρη; Τι κάνουμε στο στρατό; Μπουμπουνάς. Δεν γίνεται αλλιώς. Ή αλλάξτε τον στρατιωτικό κανονισμό, αλλάξτε το νόμο, αλλιώς παραβιάζετε τη νομοθεσία όταν μπαίνουν από τον Έβρο» είπε κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια ο Κυριάκος Βελόπουλος απευθυνόμενος στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στα όσα υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απάντησε ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης. «Ακούσαμε την προτροπή του Κυριάκου Βελόπουλου να πυροβολήσουμε, να σκοτώσουμε. Δεν του έφταναν οι 15 νεκροί χθες, ήθελε περισσότερους» σχολίασε αρχικά ο Δημήτρης Καιρίδης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή κοινωνία που να αποδέχεται νεκρούς με δική της ευθύνη και πρόσθεσε ότι τέτοιες τοποθετήσεις επιβεβαιώνουν πως το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου δεν συνιστά Ελληνική Λύση αλλά – όπως είπε χαρακτηριστικά – «αντεθνικό πρόβλημα».

Αντίδραση υπήρξε και από το ΠΑΣΟΚ, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Δημήτρη Μάντζο να χαρακτηρίζει την αναφορά Βελόπουλου «ντροπιαστική» και «αποκρουστική». Όπως ανέφερε ο Δημητρης Μάντζος «το Λιμενικό δεσμεύεται από τους ιερούς κανόνες του δικαίου στη θάλασσα. Δεν έχει σχέση με τη δουλειά των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στον εξωτερικό εχθρό. Δεν είναι οι μετανάστες, οι έγκυες γυναίκες, οι εχθροί που πρέπει να τους πυροβολήσουμε».

Στις έντονες επικρίσεις των δυο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων απάντησε εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης ο Κώστας Χήτας, ο οποίος επεσήμανε πως ο πρόεδρος του κόμματος αναφέρθηκε στον στρατιωτικό κανονισμό. «Ο κ. Βελόπουλος απευθύνονταν σε πρώην καταδρομέα, στον κ. Πλεύρη. Του μίλησε για τον στρατιωτικό κανονισμό. Να κάνετε εισήγηση να αλλάξει ο κανονισμός, ίσως σας ακούσει ο κύριος Δένδιας. Έτσι λέμε στο στρατό», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης.