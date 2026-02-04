«Όποιος μετανάστης έρχεται νόμιμα με το νομοσχέδιο που ψηφίζουμε σήμερα του κάνουμε καλύτερη τη ζωή, όποιος έρχεται παράνομα τον περιμένει είτε φυλακή είτε επιστροφή» τόνισε ο Θάνος Πλεύρης κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για την νόμιμη μετανάστευση – μια συζήτηση εντός της Βουλής που διεξάγεται στο τραγικό φόντο του πολύνεκρου δυστυχήματος στα ανοιχτά της Χίου το βράδυ της Τρίτης.

Ο υπουργός στην ομιλία του, δίνοντας το περίγραμμα της πολιτικής που ακολουθεί η «γαλάζια» κυβέρνηση, υποστήριξε πως η σκληρή μεταναστευτική πολιτική σε συνδυασμό με τη διπλωματία και τη φύλαξη των συνόρων φέρνει αποτελέσματα καθώς το 2025 έκλεισε με 13.000 λιγότερες ροές. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως στο νομοθέτημα Πλεύρη έχει κατατεθεί τροπολογία για τη δημιουργία δύο προσωρινών δομών φιλοξενίας στην Κρήτη.

Advertisement

Advertisement

«Τα σύνορα φυλάσσονται. Είναι ντροπή να ακούγονται φωνές κατά των γυναικών και των ανδρών του Λιμενικού. Αυτοί σώζουν κόσμο, όχι οι επαγγελματίες ανθρωπιστές» σημείωσε ο Θάνος Πλεύρης, υπεραμυνόμενος στην ομιλία του της προωθούμενης διάταξης για αυστηροποίηση των κυρώσεων για μέλη ΜΚΟ που εμπλέκονται σε διακίνηση μεταναστών. «Ο διακινητής, ο δολοφόνος, εάν είναι μέλος ΜΚΟ θα έχει αυστηρότερες ποινές» τόνισε ο υπουργός. Έριξε μάλιστα, σε αυτό το σημείο, τα «βέλη» του προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης λέγοντας πως εάν δεν ψηφίσει αυτές τις διατάξεις, «δεν είναι με το Λιμενικό, αλλά με τους διακινητές».

Αναφερόμενος στις ΜΚΟ ο Θάνος Πλεύρης απέρριψε τα περί στοχοποίησης τους λέγοντας πως «το έχουν κάνει επάγγελμα, επαγγελματίες είναι. Έχουν πάρει χρήματα. Γιατί να αντιμετωπίζονται διαφορετικά; Γιατί να μην ελέγχονται; Όποιος έχει πάρει 300 εκατ. και θέλει να πάρει και άλλα τόσα, θα έχει διαγωνιστικές διαδικασίες και υψηλές κυρώσεις εάν συμμετέχει στη διακίνηση μεταναστών».

Φάμελλος: «Έχουμε έναν υπουργό άξιο εκπρόσωπο του “τραμπισμού” στην Ελλάδα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος σε παρέμβαση του έστρεψε τα «πυρά» του προς την πλευρά του Θάνου Πλεύρη, υποστηρίζοντας πως ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου «έβγαλε» πόρισμα για την χθεσινοβραδινή τραγωδία στη Χίο ενώ 0 όπως είπε – εξελίσσεται η προανάκριση. «Είναι συνεπής στον ακροδεξιό του λόγο. Δεν σας εμπιστευόμαστε, ντροπιάζετε την πατρίδα. Το θέμα δεν είναι τα στελέχη του Λιμενικού, αλλά το τι εντολές δίνει η ηγεσία», ανέφερε.

«Είμαστε εξοργισμένοι γιατί ντροπιάζετε την πατρίδα μας. Πρέπει να δώσετε απαντήσεις γιατί ως κυβέρνηση έχετε επιλέξει να μην εφαρμόζετε το διεθνές δίκαιο για το δικαίωμα στο άσυλο». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγισε «τραμπισμό» στον Θάνο Πλεύρη, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας. «Έχουμε έναν υπουργό άξιο εκπρόσωπο του “τραμπισμού” στην Ελλάδα γιατί πάντα χρειάζεται κάποιος να κάνει την βρώμικη δουλειά» τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος.