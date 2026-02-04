Σε «ηλεκτρισμένο» κλίμα με αφορμή την πολύνεκρη τραγωδία στα ανοιχτά της Χίου ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου για την νόμιμη μετανάστευση. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, παίρνοντας τον λόγο στην έναρξη της συνεδρίασης, έδωσε συγχαρητήρια στο Λιμενικό, λέγοντας πως «έσωσε 24 ανθρώπους», ενώ υποστήριξε πως οι διακινητές είναι οι «εγκληματίες» και οι «δολοφόνοι» που «έπνιξαν 15 άτομα».

Η αντιπολίτευση, από την δική της πλευρά, ζήτησε να διεξαχθεί σε βάθος έρευνα για το τραγικό συμβάν, άφησε αιχμές προς την πλευρά του υπουργού με «βολές» πως έχει ήδη βγάλει πόρισμα, βάζοντας τον στο στόχαστρο και για τα συγχαρητήριά του στο Λιμενικό, ενώ κάλεσε τον Βασίλη Κικίλια να προσέλθει στη Βουλή ώστε να ενημέρωσει το Σώμα ως αρμόδιος υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

«Εκφράζω τη λύπη μου για τον θάνατο 15 ανθρώπων στη Χίο. Δυστυχώς χθες και εκφράζουμε τη λύπη μας για την τραγωδία, υπήρξε σκάφος που χτύπησε το σκάφος του λιμενικού και προκλήθηκε το δυστύχημα με νεκρούς. Συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος που έσωσαν ανθρώπους από τη θάλασσα καθώς και για το ότι φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας. Το συμβάν καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δίνουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές. Και το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα εδώ έχει συγκεκριμένες ποινές για αυτούς τους δολοφόνους οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για ό,τι συνέβη» σημείωσε αρχικά ο Θάνος Πλεύρης.

«Ο υπουργός αποπειράθηκε να εκδώσει πόρισμα για μια έρευνα που τώρα ξεκίνησε για εσωτερική κατανάλωση στο ακροδεξιό ακροατήριο. Είναι ελάχιστη υποχρέωση του Βασίλη Κικίλια να προσέλθει στη Βουλή και να ενημερώσει», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Ο ίδιος δήλωσε πως πρέπει να γίνει έρευνα εις βάθος για όσα συνέβησαν και πως η διερεύνηση δεν μπορεί να αρκεστεί σε μια ανακοίνωση του Λιμενικού ή στη δήλωση του Θάνου Πλεύρη.

«Ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να γίνεται καραμέλα και βέλος στη φαρέτρα της μικροκομματικής και πολλές φορές ακραίας προσέγγισης και να μετατρέπεται σε πολιτική άσκησης παλικαρισμού και εθνικού τσαμπουκά» σημείωσε ο Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας να προσέλθει στη Βουλή ο Βασίλης Κικίλιας ώστε να ενημερώσει το Σώμα και «να καλύψει την ανεπάρκεια του Θάνου Πλεύρη».

Για αμείλικτα ερωτήματα έκανε λόγο ο Νίκος Καραθανασόπουλος από την πλευρά του ΚΚΕ λέγοντας πως «έχουμε ένα νέο έγκλημα κύριε υπουργέ. Το Αιγαίο είναι υγρός τάφος των ξεριζωμένων από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις αλλά και από τη δράση των πολυεθνικών για το κέρδος» και ζητώντας στοιχεία για το τραγικό περιστατικό.

Για συνολική αποτυχία της κυβέρνησης μίλησε ο Κώστας Χήτας από την Ελληνική Λύση. «Δεν πειθόμαστε πως θα κάνει ΕΔΕ το ίδιο το Λιμενικό», σχολίασε η Σία Αναγνωστοπούλου από την Νέα Αριστερά, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας τόνισε πως «αντί να μας δώσετε μία πλήρη ενημέρωση, το μόνο που σκεφτήκατε είναι να δώσετε συγχαρητήρια. Επαναλαμβάνετε την ίδια απαράδεκτη, ξενοφοβική ρητορική».

Ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας στις έντονες επικρίσεις της αντιπολίτευσης, επέμεινε λέγοντας πως «ναι, δίνω συγχαρητήρια στις γυναίκες και τους άνδρες του λιμενικού. Οι 24 διασωθέντες σώθηκαν από το λιμενικό και όχι από τους επαγγελματίες ανθρωπιστές. Οι εγκληματίες είναι οι διακινητές. Έβαλαν σε λέμβο 8 μέτρων 40 άτομα, πήγαν να τους αφήσουν στη Χίο και όταν τους έπιασαν χτύπησαν το σκάφος του λιμενικού. Προφανώς γίνεται έρευνα. Αναφέρομαι στην έκθεση του Λιμενικού που πιστεύω. Εσείς μπορεί να πιστεύετε τους διακινητές. Επειδή θα γίνει εδώ συζήτηση που δεν θα την αποφύγετε. Υπάρχουν δυο άρθρα που αυστηροποιούν το πλαίσιο για τους διακινητές . Για αυτούς που έπνιξαν και σκότωσαν 15 άτομα. Θέλω να δω πως θα ψηφίσουν τα κόμματα. Να δούμε αν είστε με αυτούς που σώζουν ανθρώπους και φυλάνε την πατρίδα».