Μια από τις χειρότερες τραγωδίες των τελευταίων ετών που αφορούν διακίνηση μεταναστών δια θαλάσσης γράφτηκε ανοιχτά του Βροντάδου της Χίου με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να ανέρχεται σε 15 νεκρούς, 24 τραυματίες ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοουμένων καθώς οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται. Επίσης τραυματίστηκαν δύο Λιμενικοί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 21:00 το βράδη της Τρίτης στην θαλάσσια περιοχή του Μερσινιδίου στα ανατολικά του νησιού όταν πλεούμενο που μετέφερε απροσδιόριστο αριθμό μετανάστών συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος το σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες και ήταν ταχύπλοο-κατά πληροφρίες με δύο μηχανές μεγάλης ιπποδύναμης- προσπάθησε να ξεφύγει από αυτό του Λιμενικού που προειδοποίησε πως πρέπει να εξέλθει των ελληνικών χωρικών υδάτων. Κατά την προσπάθεια να διαφύγει το σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες εμβόλισε αυτό του Λιμενικού. Ακολούθως ανετράπη και βυθίστηκε.

Φωτογραφίες από το σκάφος του ΛΣ

Από τη θάλασσα ανασύρθηκαν 14 νεκροί μετανάστες – 11 άνδρες και τρεις γυναίκες -ενώ μία τέταρτη γυναίκα κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου όπου διακομίστηκε, βαρύτατα τραυματισμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται επίσης 25 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 11 παιδιά. Τρεις από αυτούς εγχειρίστηκαν καθώς είχαν τραυματιστεί σε ζωτικά όργανα. Άλλες δυο γυναίκες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, θα χειρουργηθούν επίσης, αφού διαπιστώθηκε ότι είχαν αποβάλλει.

«Δύο με τρεις από τους τραυματίεςπου νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου αναμένεται να διακομιστούν σε νοσοκομείο της Αθήνας», ανέφερε σε δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου Χρήστος Τσιαχρής.

Από τους τραυματίες μετανάστες που νοσηλεύονται, πέντε χειρουργήθηκαν, ένας έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενώ τέσσερις νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου. Δέκα αναμένεται να λάβουν εξιτήριο.

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλοδαποί, κατά δήλωσή τους, είναι αφγανικής καταγωγής, ενώ ένας Μαροκινός.

Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά και δυο στελέχη του Λιμενικού Σώματος (άνδρας και γυναίκα) που επέβαιναν στο σκάφος και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο άνδρας είναι τραυματισμένος στο άνω άκρο, η γυναίκα υπέστη ελαφριά εγκεφαλική διάσειση.

Advertisement

Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονταν όλη τη νύχτα και σήμερα οι προσπάθειες εντάθηκαν, με στόχο να εντοπίσουν πιθανούς αγνοούμενους. Όμως ακριβής αριθμός των επιβαινόντων στο σκάφος δεν υπάρχει άρα και οι αρχές δεν γνωρίζουν πόσα άτομα αναζητουν.

Στην επιχείρηση συμμετέχει ελικόπτερο τύπου Super Puma, το οποίο πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα. Σημειώνεται ότι το υπουργείο Ναυτιλίας διαψεύδει ότι στο περιστατικό υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το περιστατικό

Advertisement

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Φωτογραφίες από το σκάφος του ΛΣ

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Advertisement

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).

Advertisement

Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά.

Advertisement