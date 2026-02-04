Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ της Τρίτης, ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος του Λιμενικού Σώματος ήρθε σε εμπλοκή με ταχύπλοο που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετέφερε παράτυπους μετανάστες και συνδεόταν με κύκλωμα διακινητών. Συνολικά 15 είναι οι νεκροί που ανασύρθηκαν μέχρι στιγμής από τον τόπο της σύγκρουσης. Πρόκειται για έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 25.

Ωστόσο, το υπουργείο Ναυτιλίας διαψεύδει ότι στο περιστατικό υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στις 12 τα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο της Χίου κατέληξε μια γυναίκα από τους τραυματίες που είχαν μεταφερθεί εκεί.

Το συμβάν αφορά λέμβο που μετέφερε παράτυπους μετανάστες προς τις ακτές του νησιού, η οποία –κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες– βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Ελλάδα προχώρησε στην έκδοση NOTAM προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης που είναι ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

Οι σοροί των θυμάτων και η συνεχιζόμενη επιχείρηση

Με βάση νεότερη ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές, 14 σοροί πρόκειται να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Χίου, ενώ παραμένουν αγνοούμενοι, με τις έρευνες να συνεχίζονται εντατικά από θαλάσσης και αέρος.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα στο λιμάνι και στο νοσοκομείο, καθώς η επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στην επιχείρηση συμμετέχι ελικόπτερο τύπου Super Puma, το οποίο πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα

25 τραυματίες – 4 με βαριά τραύματα – Εκαναν αποβολή 2 έγκυες

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ με πέντε ασθενοφόρα. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνολικά οι τραυματίες ανέρχονται σε 25 άτομα: 7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά.

Την ίδια ώρα, δύο στελέχη του Λιμενικού έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια γυναίκα, η οποία έχει διάσειση και έναν άνδρα με εξάρθρωση ώμου.

Δύο έγκυες γυναίκες συγκαταλέγονται επίσης ανάμεσα στους τραυματίες. Παρά το γεγονός ότι είναι καλά στην υγεία τους, έκαναν αποβολή.

Ωστόσο, τέσσερις μετανάστες φέρουν βαριά τραύματα, συγκεκριμένα:

Ένας με ρήξη ήπατος

Ένας με πνευμοθώρακα

Ένας με ρήξη νεφρού και σπλήνα

Ένας με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις



.Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρονται σε θαλάμους για νοσηλεία.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για το περιστατικό

Την ίδια στιγμή, ενας αξιωματικός της ακτοφυλακής δήλωσε ότι εντόπισαν μια βάρκα που μετέφερε μετανάστες προς τη Χίο, η οποία βρίσκεται λίγα μίλια μακριά από τις ακτές της Τουρκίας, και τους διέταξαν να επιστρέψουν.

«Οι λαθρέμποροι έκαναν ελιγμούς προς το σκάφος της ακτοφυλακής προκαλώντας σύγκρουση», δήλωσε ο αξιωματικός στο Reuters.

Η πρώτη ανακοίνωση από το Λιμενικό

«Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μυρσινιδίου Χίου μετά από σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με Πλωτό του Λιμενικού Σώματος. Στην περιοχή βρίσκονται 4 πλωτά του Λιμενικού, 1 ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και 1 ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί 4 αλλοδαποί. Επιπλέον, από το συμβάν έχουν τραυματιστεί 2 στελέχη του Λιμενικού, τα οποία διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου καθώς και οι 24 διασωθέντες αλλοδαποί».

Αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή του Λιμενικού και της Αεροπορίας, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για αγνοούμενους.

Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα, στη λέμβο των παράτυπων μεταναστών επέβαιναν περίπου 35 άνθρωποι που βρέθηκαν στη θάλασσα και αρκετοί έχουν τραυματισθεί.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους, υπήρξε σύγκρουση ενώ πληροφορίες που διαψεύδονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας έκαναν λόγο για ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί επιβαίνοντες. Άμεσα πλοία του Λιμενικού μετέφεραν τους τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τους παρέλαβαν για διακομιδή στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο.

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ στη Χίο έχουν σπεύσει ενισχύσεις του Λιμενικού από γειτονικά νησιά. Παράλληλα, η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος και προσπαθεί να ταυτοποιήσει τους εμπλεκόμενους.

Μέχρι και αργά το βράδυ δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι πολλοί από τους επιβαίνοντες στο ταχύπλοο ήταν βαριά τραυματισμένοι. Οι Αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η υπόθεση εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών στην περιοχή του Αιγαίου και την ασφάλεια των επιχειρήσεων του Λιμενικού, ενώ οι αρχές εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια για την αποφυγή ανάλογων επεισοδίων στο μέλλον.

Με πληροφορίες από το Politischios, ΕΡΤ