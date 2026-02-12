Συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο το θρίλερ με την εξαφάνιση του 60χρονου ψαρά στην περιοχή Τρίνησα του Γυθείου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 10/02/2026, χωρίς έκτοτε να έχει δώσει σημεία ζωής.

Ο 60χρονος, που διατηρεί ιχθυοπωλείο σε κεντρικό σημείο της Σπάρτης, είχε βγει για ψάρεμα το απόγευμα της Τρίτης. Λίγη ώρα αργότερα, η βάρκα του εντοπίστηκε χωρίς τον ίδιο, με τα προσωπικά του αντικείμενα να βρίσκονται μέσα στο σκάφος. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν έρευνες από το Λιμενικό Σώμα.

Τρεις ημέρες μετά, η οικογένειά του εξακολουθεί να αγνοεί τι έχει συμβεί και αν βρίσκεται εν ζωή. Άνθρωποι από το φιλικό του περιβάλλον τον περιγράφουν ως έναν άξιο επαγγελματία που αγαπά ιδιαίτερα τη δουλειά του. Από την πρώτη στιγμή στις έρευνες συμμετέχει και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Λακωνίας, η οποία προετοιμάζει νέο κύκλο επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΟΔ Λακωνίας, Ιωάννης Κληροδέτης, «το απόγευμα της Τρίτης, γύρω στις 17:00, ενημερωθήκαμε από το Λιμεναρχείο για αγνοούμενο ψαρά. Το καΐκι του είχε προσαράξει στα βράχια και ο ίδιος δεν βρισκόταν μέσα, ενώ το κινητό του τηλέφωνο ήταν στο σκάφος, γεγονός που έδειχνε ότι κάτι είχε συμβεί. Ενεργοποιηθήκαμε άμεσα. Μέλη μας που βρίσκονταν κοντά στο σημείο συνέδραμαν στην απομάκρυνση του σκάφους από τα βράχια και τη μεταφορά του στο λιμάνι. Έγινε μια πρώτη έρευνα, ωστόσο δεν ήταν οργανωμένη, καθώς ο καιρός επιδεινώθηκε απότομα, με έντονη βροχόπτωση και στη συνέχεια σκοτάδι».

Το επόμενο πρωί, κατόπιν εντολής του Λιμεναρχείου και του Θαλάμου Επιχειρήσεων, οι διασώστες εισήλθαν στη θάλασσα περίπου στις 7:30 και ερεύνησαν για μιάμιση ώρα την περιοχή στην Τρίνησα όπου εντοπίστηκε το καΐκι, χωρίς αποτέλεσμα. Ακολούθησε παράκτια έρευνα, ενώ ζητήθηκε να ελεγχθεί και η περιοχή Βαθύ, καθώς ο αγνοούμενος είχε ρίξει δίχτυα στον Αγερανό. Οι έρευνες στη θάλασσα διήρκεσαν περίπου μία ώρα, ενώ παράλληλα πέντε μέλη της ομάδας με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο έρευνας και διάσωσης «χτένισαν» την παραλία, επίσης χωρίς να εντοπιστεί κάποιο στοιχείο.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με νέες παράκτιες έρευνες σε βραχώδεις και δυσπρόσιτες περιοχές, ενώ προγραμματίζεται έλεγχος του σκάφους από δύτες, καθώς και έρευνα σε δύσβατη ζώνη μεταξύ Γυθείου και Μαυροβουνίου, όπου δεν υπάρχει οδική πρόσβαση.

Παράλληλα, το Λιμενικό Σώμα συνεχίζει τις έρευνες για τον 60χρονο ψαρά, πατέρα ενός κοριτσιού, με την οικογένεια και τους οικείους του να ελπίζουν σε μια θετική εξέλιξη.