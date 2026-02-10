Συναγερμός έχει σημάνει στις λιμενικές αρχές στο Γύθειο, καθώς η βάρκα ενός ψαρά εντοπίστηκε με την μηχανή σε λειτουργία σε βραχώδες σημείο, με τον ίδιο να παραμένει αγνοούμενος εδώ και αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η βάρκα του ψαρά εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (10/2) σε βραχώδες σημείο στην περιοχή Τρίνισα με την μηχανή σε λειτουργία. Το συγκεκριμένο γεγονός έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην οικογένεια του ψαρά, καθώς παραμένει αγνοούμενος εδώ και αρκετές ώρες.

Πιο συγκεκριμένα, δύτες της ελληνικής ομάδας διάσωσης που συμμετέχουν στις έρευνες, εντόπισαν την βάρκα χωρίς να βρίσκεται μέσα ο αγνοούμενος ψαράς. Αμέσως, οι δύτες τράβηξαν τα δίχτυα για να εξετάσουν το ενδεχόμενο ο ψαράς να ήταν εκεί μπλεγμένος, χωρίς όμως να βρουν κάποιο στοιχέιο.

Λιμενικό και ιδιωτικά σκάφη συνεχίζουν τις έρευνες σε ξηρά και θάλασσα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο καιρός ήταν καλός, συνεπώς παραμένουν άγνωστα τα αίτια που οδήγησαν τον ψαρά να εγκαταλείψει την βάρκα.

Στις έρευνες συμμετέχει επίσης ελικόπτερο που πετάει κοντά στο Γύθειο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει μεγαλώσει η ακτίνα των ερευνών, καθώς οι αρχές δεν μπορούν να γνωρίζουν το σημείο από το οποίο ο ψαράς βρέθηκε εκτός βάρκας.