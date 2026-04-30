Το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δυο πρώην «γαλάζιους» υπουργούς στηρίζεται στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελέως που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Η πρώτη αντίδραση του Σπήλιου Λιβανού.

Στο επόμενο βήμα προχώρησε το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αξιωματική αντιπολίτευση κατέθεσε πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην «γαλάζιων» υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή με βάση τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελέως.

«Προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ελεγχόμενη συμπεριφορά των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα παθητικής στάσης ή αμέλειας, αλλά ενεργητικής συμμετοχής, η έκταση και το εύρος της οποίας επιβάλλεται να ελεγχθεί, τόσο προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, όσο και για την προστασία της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, η οποία έχει αναντίλεκτα πληγεί από τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για εστίες γενικευμένης και συστημικής διαφθοράς στην διακυβέρνηση της χώρας» σημειώνεται χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

Ειδικότερα, στην πρόταση του το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις, οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω από την Βουλή με την συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια Ποινικής Προκαταρκτικής Εξέτασης, ότι ο πρώην Υπουργός ΑΑΤ κ. Σπ. Λιβανός και η Υφυπουργός κυρία Φ. Αραμπατζή προκάλεσαν δια των αναφερόμενων ανωτέρω συνεργατών του ο πρώτος και αυτοπροσώπως η δεύτερη στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ. Μελά, και τα λοιπά αρμόδια στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ την απόφαση να ευνοήσει παρανόμως τους αναφερόμενους στην παρούσα παραγωγούς προκαλώντας έτσι βέβαιη περιουσιακή βλάβη στην δημόσια και ενωσιακή περιουσία, όπως κατά περίπτωση αναφέρεται παραπάνω».

Στην πρόταση του το ΠΑΣΟΚ σημειώνει, ακόμη, πως «προκύπτει ότι στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προκαταρκτικής εξέτασης ανέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τους Σπυρίδωνα – Παναγιώτη Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σχετικά με τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, για τα οποία αρμόδια είναι αποκλειστικά η Βουλή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγματος».

Η διαδικασία

Σημειώνεται πως για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών υπουργών, απαιτείται αίτημα με υπογραφή 30 βουλευτών και ακολούθως απόφαση της Ολομέλειας που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Συγκεκριμένα, αμέσως μετά την παρέλευση του επταημέρου που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής, το προεδρείο θα πρέπει να ορίσει ειδική ημερήσια διάταξη συζήτησης και ψήφισης της πρότασης στην Ολομέλεια, εντός 15 ημερών. Στην ψηφοφορία θα έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν και οι εγκαλούμενοι της πρότασης που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στην Ολομέλεια θα στηθούν δύο κάλπες, μια για τον Σπήλιο Λιβανό και μια για την Φωτεινή Αραμπατζή και σε αντίθεση με τη διαδικασία της άρσης ασυλίας των βουλευτών, τα δύο αναφερόμενα πρόσωπα στη δικογραφία δεν μπορούν να ψηφίσουν για τον εαυτό τους.

Λιβανός: «Άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου»

Σε δήλωση του ο πρώην «γαλάζιος» υπουργός Σπήλιος Λιβανός τονίζει: «Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής εναντίον μου. Παρότι εγώ ήμουν αυτός που ανέδειξε το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Παρότι εγώ ήμουν αυτός που αγωνίστηκε να το περιορίσει. Αλλά δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας. Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή» και καταλήγει: «Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες που θα παράσχω στη Βουλή και στην Ελληνική κοινωνία, θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ».