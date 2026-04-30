Ισχυρά «πυρά» κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Βέλη», την ίδια στιγμή, εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας με φόντο την κόντρα που έχει ανοίξει για την πλήρωση των ακέφαλων Αρχών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έβαλε στο στόχαστρο του με σφοδρότητα το Μέγαρο Μαξίμου σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών, κατηγορώντας τα κυβερνητικά στελέχη πως «κάνουν τις κότες μπροστά στον εκβιασμό του απόστρατου αξιωματικού». Όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης «στη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός τον ρώτησε αν οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας είχαν παγιδευτεί από απόστρατο αξιωματικό ξένης χώρας; Θα ήταν στα μπουντρούμια τώρα ή θα ήταν έξω να τον εκβιάζουν ως Νίξον; Που μας κάνετε και μαθήματα». Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε πως «εσείς είστε εκβιαζόμενοι και στηρίζετε τη συμμορία που οργάνωσε ο Μητσοτάκης-Γρηγοριάδης. Ναι σε σας το λέω υπουργέ», απευθυνόμενος στον παριστάμενο υπουργό Σταύρο Παπασταύρου.

«Βέλη» σε ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στην σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, πως δεν προχώρησε ο διορισμός της Κατερίνας Συγγούνας στη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρόλο που είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5. «Μου κάνει εντύπωση η στάση του ΣΥΡΙΖΑ και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Έκανα μια πρόταση για τις Αρχές, πρότεινα να γίνεται η πλήρωση με ανοιχτή πρόσκληση και με αξιολόγηση των βιογραφικών. Υπήρχαν τα 3/5 στο πρόσωπο της Κατερίνας Συγγούνα και ακυρώθηκε η διαδικασία. Γιατί; Πότε ξαναέγιναν αυτά τα πράγματα; Ποιος κωλυσιεργεί, εμείς ή εσείς κύριοι της κυβέρνησης; Παζαρια θέλετε, από το ΠΑΣΟΚ παζάρια δεν θα έχετε» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε αυτό το φόντο ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόσθεσε πως «τόσους μήνες δεν είχατε χρόνο από τα 60 βιογραφικά να προκρίνεται έναν; Αντί να καταγγείλετε την ΝΔ για την εκτροπή, καταγγέλλετε το ΠΑΣΟΚ; Και μιλάτε για πρόβα συγκυβέρνησης; Ξεχνάτε ότι για το ΕΣΡ τα βρήκε ο κύριος Τσίπρας με τη ΝΔ. Τι ήταν αυτό τότε, πρόβα συγκυβέρνησης;», απευθυνόμενος τόσο προς το ΣΥΡΙΖΑ όσο και προς την Πλεύση Ελευθερίας. «Αυτά είναι φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια. Όσο για τα περί ρόλου του Βελόπουλου, αυτή η παράταξη δεν κάνει συνέδρια σε μπουζουξίδικα ούτε έχει συνεργαστεί με τον Καμμένο!» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά και με νόημα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Προανακριτική για Αραμπατζή-Λιβανό θα ζητήσει το ΠΑΣΟΚ

Πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην «γαλάζιων» υπουργών Φωτεινής Αραμπατζή και Σπήλιου Λιβανού, με βάση τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελέως για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει τις επόμενες ώρες η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνεται πως για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής η οποία διερευνά ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργών, απαιτείται αίτημα με υπογραφή 30 βουλευτών και ακολούθως απόφαση της Ολομέλειας που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.