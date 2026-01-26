Στον απόηχο μίας συνεδρίασης της ΚΟΕΣ (οργανωτική επιτροπή για το συνέδριο που θα γίνει στις 27-29 Μαρτίου 2026), όπου στα ρεπορτάζ έγιναν τίτλοι οι διαφωνίες ή διαφορετικές απόψεις μεταξύ κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς δηλώνει στη HuffPost ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει μια στρατηγική, η οποία θα κριθεί στις εκλογές, γιατί οι στρατηγικές στους αγώνες αντοχής κρίνονται στο τέλος».

Συνομιλώντας με τον σύμβουλο έκδοσης της HuffPost Tέρενς Κουίκ και τον Αντώνη Φουρλή, ο Κώστας Τσουκαλάς δίνει με αυτό τον τρόπο απάντηση στην σκληρή κριτική από την πλευρά του Χάρη Δούκα, καθώς ο δήμαρχος Αθηναίων μίλησε στην ΚΟΕΣ για «στρατηγική που απέτυχε», βάζοντας στο στόχαστρο κεντρικές επιλογές του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να ανεβάσει τους τόνους έναντι όσων διαφωνούν με την τακτική της ηγεσίας, επικαλούμενοι και την προβληματική εικόνα του κόμματος στις δημοσκοπήσεις, υποστηρίζοντας ότι «η συζήτηση για τις διαφορετικές οπτικές πρέπει να γίνεται…όμως πρέπει όλοι να κρινόμαστε – και όλοι κρινόμαστε – από το πώς συνεισφέρουμε….Γιατί δεν αρκεί να διαπιστώνουμε ότι ο αντίπαλός μας είναι η ΝΔ. Πρέπει όλοι να επικοινωνούμε το πολιτικό μας σχέδο που είναι αντιπαραθετικό με την πολιτική της».