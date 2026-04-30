Πολλά νεύρα. Πάρα πολλά νεύρα. Καταγράφονται εντός της Ολομέλειας της Βουλής σε μίνι επεισόδια με διαφορετικούς κάθε φορά πρωταγωνιστές σε μια συνεδρίαση γεμάτη ένταση και πόλωση. Αυτή την φορά η σκληρή αντιπαράθεση αφορούσε κόμματα της αντιπολίτευσης. Με αφορμή την επιλογή του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει την υποψηφιότητα της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτό καθώς η αξιωματική αντιπολίτευση εδώ και χρόνια επιτίθεται με σφοδρότητα στην Ελληνική Λύση, αποδίδοντας στον Κυριάκο Βελόπουλο τον χαρακτηρισμό «διαχρονικό δεκανίκι της ΝΔ».

Στα «πυρά» που εκτόξευσε κατά του ΠΑΣΟΚ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης απάντησε έντονα από τα «πράσινα» έδρανα ο βουλευτής Πέτρος Παππάς με τον Κώστα Χήτα να φωνάζει «ή πετάξτε τον έξω τον ανάγωγο ή βουλώστε το». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος τόνισε πως «του επιτέθηκε και του είπε να το βουλώσει. Αυτό είναι κοινοβουλευτική διαδικασία; Δεν θα σιωπήσουμε και δεν θα εκφοβιστούμε», καλώντας το προεδρείο να αποδοκιμάσει και να σβήσει από τα πρακτικά το «βουλώστε το».

Ο Κώστας Χήτας επανήλθε, ζητώντας ο ίδιος να διαγραφεί από τα πρακτικά η επίμαχη φράση του. Ο Πέτρος Παππάς, από την δική του πλευρά, έκανε λόγο για «μεγάλη αγωνία» της Ελληνικής Λύσης λόγω της πτώσης των ποσοστών της.

Ο ιδιαίτερα «θερμός» διάλογος μεταξύ του Κώστα Χήτα και του Πέτρου Παππά που είχε προηγηθεί είναι ενδεικτικός της έντασης που επικράτησε στην Ολομέλεια:

Κώστας Χήτας: Έρχεται το ΠΑΣΟΚ και συμπλέει με την ΝΔ. Εμείς τα κάνουμε λέει στο φως. Μιλάμε οι άνθρωποι δεν παίζονται. Μιλάμε για θράσος κανονικό.

Πέτρος Παππάς: Εμείς δεν τα κάνουμε το βράδυ.

Κώστας Χήτας: Ή πετάξτε τον έξω τον ανάγωγο κύριο ή αν δεν μπορείτε να ακούσετε, βουλώστε το! Εδώ είναι το βήμα της Βουλής, το καταλάβατε;

Όλγα Γεροβασίλη: Σταματήστε τα διαπροσωπικά.

Κώστας Χήτας: Με έχει διακόψει 7 φορές ο ανάγωγος.

Πέτρος Παππάς: Τους χαρακτηρισμούς…

Κώστας Χήτας: Το λιγότερο ανάγωγος που διακόπτεις. Και έχετε το θράσος κύριε Μάντζο, μαζέψτε τον βουλευτή σας, τον εκ μεταγραφής βουλευτή σας. Και έχετε το θράσος εσείς κύριε Μάντζο που τα ψηφίζετε μέρα να συμπλεύσετε με την ΝΔ.

