Με τα βλέμματα στραμμένα στις παρασκηνιακές διεργασίες αλλά και στις πιθανές διαφοροποιήσεις εντός της «γαλάζιας» παράταξης, διεξάγεται σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την άρση της ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στη στάση που θα κρατήσουν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι όσο και στο κατά πόσο θα υπάρξουν αποκλίσεις από τη γραμμή υπερψήφισης που φέρεται να επιθυμεί το Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι και αφορά τα αιτήματα άρσης ασυλίας που σχετίζονται με δύο δικογραφίες οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή. Οι υποθέσεις συνδέονται με καταγγελλόμενες παρεμβάσεις των συγκεκριμένων βουλευτών το 2021, με στόχο τη διευκόλυνση παραγωγών για την εξασφάλιση αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας ομοφώνως έχει γνωμοδοτήσει στην Ολομέλεια την άρση ασυλίας και των «13» βουλευτών της ΝΔ, κάτι άλλωστε που το ζήτησαν και οι ίδιοι είτε δια της παρουσίας τους στην Επιτροπή, είτε υπομνημάτων που κατέθεσαν.

Οι αιτήσεις άρσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές ασυλίας: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Την άρση ασυλίας τους ζητούν ο ένας μετά τον άλλον οι 11+2 «γαλάζιοι» βουλευτές που τα ονόματα τους αναφέρονται στις δυο δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τσιάρας: «Ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή;»

«Ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή; Απλώς να παρατηρεί και να διαμεσολαβεί για συμφέροντα ή να λειτουργεί ενεργά για τοπική κοινωνία; Πρέπει να στεκόμαστε απαθείς και παρατηρητές;» ήταν το ερώτημα που έθεσε ο Κώστας Τσιάρας κατά την τοποθέτηση του στην Ολομέλεια. Ο τέως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε πως από το διάλογο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία μεταξύ συνεργάτη του και του προϊσταμένου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν προκύπτει καμία «φορτικότητα», παρά «αγωνία για τη λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα», ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον θεσμό της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Μηταράκης: «Ο βουλευτής δεν μπορεί να έχει κλειστές πόρτες»

«Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη. Ο βουλευτής δεν μπορεί να έχει κλειστές πόρτες. Δεν ζούμε σε γυάλα» τόνισε ο Νότης Μηταράκης. «Δεν στέκει νομικά η άρση ασυλίας, αλλά ζητώ την άρση για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους, για να προστατέψω το όνομά μου χωρίς σκιές» δήλωσε ο ίδιος. «Δεν μιλάμε για ρουσφέτι, αλλά για διαβίβαση αιτήματος πολίτη προς εξέταση, επειδή δεν λάμβανε απάντηση λόγω γραφειοκρατίας», υποστήριξε ο τέως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, επισημαίνοντας πως η αντιμετώπιση τοπικών ζητημάτων εμπίπτει σαφώς στην πολιτική δραστηριότητα και προειδοποιώντας για τη νομολογία τεκμηρίου ενοχής των βουλευτών και των πολιτικών γραφείων που, όπως είπε, δημιουργείται από τη σημερινή ψηφοφορία.

Παπακώστα: «Ουδέποτε άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε ζήτησα παράνομη μεταχείριση»

«Ουδέποτε άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε ζήτησα παράνομη μεταχείριση. Έκανα μόνο αυτό που οφείλει να κάνει κάθε βουλευτής, να ακούει τον πολίτη και να μεταβιβάζει εύλογα και δίκαια αιτήματα» υποστήριξε η Κατερίνα Παπακώστα. «Ουδέποτε διανοήθηκα να παραβώ το νόμο πολλώ δε μάλλον να προκαλέσω οικονομική ζημία στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δε θα μπορούσα ποτέ να δεχθώ να αιωρείται έστω σκιά. Σας ζητώ να εγκρίνετε την άρση της ασυλίας μου χθες, και να επιτρέψετε να κριθώ ως απλός πολίτης. Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και τους εισαγγελικούς λειτουργούς» τόνισε στην τοποθέτηση της η «γαλάζια» βουλευτής.

Καραμανλής: «Κρίνομαι και επειδή φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο»

Απολύτως αβάσιμα, χαρακτήρισε όσα του αποδίδονται, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, λέγοντας ότι είναι αποφασισμένος να καθαρίσει το όνομά του μια και καλή και προς τούτο, κάλεσε όλους τους βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ της άρσης της ασυλίας του, προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του. «Πουθενά στη δικογραφία δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία δική μου ή συνεργατών μου. Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία» είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Αχ.Καραμανλής, σημειώνοντας, παράλληλα, «κρίνομαι και επειδή φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο, ενδεχομένως αυτό ενοχλεί κάποιους. Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας, της τοξικότητας και της υποκρισίας».

Κεφαλογιάννης: «Δεν προκύπτει καμία δική μου συνομιλία, παραίνεση ή γνώση»

«Δεν υπήρξε κανένα αδίκημα το οποίο τέλεσα» υποστήριξε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, τονίζοντας πως «δική μου συνομιλία δεν υπάρχει, ούτε παρέμβαση. Δεν προκύπτει καμία δική μου συνομιλία, παραίνεση ή γνώση». Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα οπρώην υπουργός τόνισε πως «μόνο στη Δικαιοσύνη θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, χωρίς σκιές και αμφιβολίες».

Σκρέκας: «Δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο, δεν έχω υποδείξει το παραμικρό»

«Ζητάω να οδηγηθεί τάχιστα η υπόθεση μου στη Δικαιοσύνη, ώστε να αποκατασταθεί η αλήθεια» τόνισε ο Κώστας Σκρέκας στην τοποθέτηση του λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο, δεν έχω υποδείξει το παραμικρό».

Βαρτζόπουλος: «Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν επιβάλλεται η παρέμβαση τοπικού βουλευτή;»

«Πού είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Πού είναι τα τεράστια κοπάδια που δεν υφίστανται και τα χωράφια που βρίσκονται στο πουθενά; Εγώ βλέπω πραγματικά προβλήματα πραγματικών παραγωγών που έχουν μπλέξει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν επιβάλλεται η παρέμβαση τοπικού βουλευτή; Να ζητήσει εξηγήσεις και διορθώσεις των δικών τους πράξεων και λαθών ιδίως όταν πρόκειται για παραγωγούς μικρούς που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα;» σημείωσε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ζήτησε, παράλληλα να περατωθεί γρήγορα η διαδικασία που εκκινεί σήμερα με τις άρσεις της ασυλίας.

Σενετάκης: «Δεν έχω διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη ή αξιόποινη πράξη»

«Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση κάθε αρχής. Να ελεγχθώ όπως κάθε Έλληνας πολίτης. Ζητώ να ψηφίσετε υπέρ της άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας» τόνισε ο Μάξιμος Σενετάκης, λέγοντας πως «κοιτάζοντάς σας στα μάτια, σας λέω πως ουδέποτε τέλεσα το αδίκημα για το οποίο ελέγχεται ή οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Δεν έχω διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη ή αξιόποινη πράξη».

Βασιλειάδης: «Δεν θέλω να υπάρξει καμία σκιά στο πρόσωπο μου»

«Δεν έγινε καμία χάρη ούτε καμία παράνομη πράξη. Δεν θέλω να υπάρξει καμία σκιά στο πρόσωπό μου» τόνισε ο Λάκης Βασιλειάδης από το βήμα της Ολομέλειας. «Από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην πολιτική, ήθελα να κάνω μια καθαρή πορεία. Για αυτό ζητώ την άρση της ασυλίας μου, ώστε η Δικαιοσύνη να διερευνήσει απρόσκοπτα την υπόθεση. Είναι ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες που με εμπιστεύονται. Υπηρετώ τον τόπο μου με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα. Πρόκειται να προχωρήσω τη διαδικασία μέχρι τέλους» πρόσθεσε ο «γαλάζιος» βουλευτής.

Μπουκώρος: «Τίποτα παράνομο δεν διέπραξα»

«Τίποτα παράνομο δεν διέπραξα. Κινήθηκα στο πλαίσιο της πολιτικής μου αρμοδιότητας» τόνισε ο Χρήστος Μπουκώρος. «Οι εντυπώσεις προκλήθηκαν επειδή δημοσιεύθηκαν επιλεκτικοί και αποσπασματικοί διάλογοι. Όποιος διαβάσει ολόκληρους τους διαλόγους βλέπει ότι μεταφέρω ένα νόμιμο και δίκαιο αίτημα», σημείωσε ο «γαλάζιος»βουλευτής αναφερόμενος μάλιστα σε δεκάδες ερωτήσεις τις οποίες έχει καταθέσει στη Βουλή στις οποίες, όπως είπε, ανέδειξε το «πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», εκτιμώντας μάλιστα πως οι καταγγελίες του «ενόχλησαν ενδεχομένως τα κυκλώματα που λυμαίνονταν τον Οργανισμό». Κατέληξε, μάλιστα, λέγοντας πως«είναι θαυμάσια ευκαιρία για εμένα να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μου στη Μαγνησία για την εμπιστοσύνη και τη συμπαράσταση του τελευταίου καιρού, που μου λένε πως δεν θα με γνωρίσουν τώρα, με ξέρουν 35 χρόνια».

Λεονταρίδης: «Δεν στοιχειοθετείται άδικη πράξη»

«Οι συνομιλίες της δικογραφίας δεν είναι παράνομες, δεν στοιχειοθετούν άδικη πράξη», υποστήριξε από την πλευρά του ο «γαλάζιος» Θεόφιλος Λεονταρίδης, λέγοντας πως «η δική μου παρέμβαση το 2021 ήταν για την επιτάχυνση της πληρωμής χρημάτων μιας αγρότισσας που είχε καθυστερήσει έξι χρόνια λόγω τεχνοκρατικών προβλημάτων. Συνεπώς, από τη δική μου διαμεσολάβηση δεν προκλήθηκε απολύτως καμία ζημία».

Χατζηβασιλείου: «Ελέγχομαι για μια πράξη που δεν συντελέστηκε ποτέ»

«Ελέγχομαι για μια πράξη που δεν συντελέστηκε ποτέ. Δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη» υποστήριξε ο Τάσος Χατζηβασιλείου. «Ουδεμία σχέση έχω με τις παράνομες ενέργειες που ορθώς διερευνώνται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ούτε σχέση με βοσκοτόπια. Παρά την έλλειψη αδικήματος ζητώ την άρση της ασυλίας μου όχι ως εγκαλούμενος, αλλά για να λήξει αυτή η υπόθεση» πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, στην τοποθέτηση του ο«γαλάζιος» βουλευτής.

Αθανασίου: «Ό,τι έπραξα, θα το κάνω και αύριο και μεθαύριο»

Μιλώντας για «ενοχοποίηση αθώων» και διερωτώμενος «πώς τέτοιοι εισαγγελείς μπορούν να εκπροσωπούν τη χώρα μας στην ευρωπαϊκή εισαγγελία» ο Χαράλαμπος Αθανασίου άφησε σαφείς αιχμές, από την πλευρά του, εναντίον των εντεταλμένων της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Σε κάθε περίπτωση ο Χαράλαμπος Αθανασίου ζήτησε την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, προκειμένου – όπως είπε – να μην μείνει καμία αμφιβολία και αφετέρου να «συμπαρασταθεί» στους συναδέλφους του που εγκαλούνται. «Ό,τι έπραξα, θα το κάνω και αύριο και μεθαύριο. Το ρουσφέτι ενέχει το στοιχείο της παράνομης πράξης. Να θυμίσω ότι έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, για να απαντήσω και σε κάποια ασθενή επιχειρήματα που ακούγονται» σημείωσε, μεταξύ άλλων, στην τοποθέτηση του ο Χαράλαμπος Αθανασίου.