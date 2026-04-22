Σε κλίμα έντονης πολιτικής φόρτισης και παρασκηνιακών διεργασιών – εντός των «γαλάζιων» κοινοβουλευτικών τειχών – η Βουλή καλείται σήμερα να λάβει μια απόφαση που αφήνει έντονο πολιτικό αποτύπωμα. Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από το πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τη πρόσφατη διαβίβαση νέων δικογραφιών στη Βουλή, πυροδότησε σφοδρές αναταράξεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο, δημιούργησε ισχυρούς εσωκομματικούς τριγμούς στη ΝΔ και έφερε ένα κύμα έντονης φημολογίας περί εκδήλωσης «γαλάζιου» αντάρτικου κατά την κρίσιμη ψηφοφορία. Με άλλα λόγια τα βλέμματα στρέφονται στους βουλευτές της ΝΔ και ειδικότερα επικεντρώνονται στους «γαλάζιους» του κυβερνητικού στρατοπέδου που θα απέχουν, θα δηλώσουν «παρών» ή κατά της άρσης ασυλίας.

Στις 12 το μεσημέρι, η Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να αποφανθεί για την άρση της ασυλίας 11+2 βουλευτών της ΝΔ, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις πιθανές διαφοροποιήσεις που μπορεί να υπάρξουν από την «οδό» της υπερψήφισης που έχει χαράξει το Μαξίμου. Παρότι δεν τίθεται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, το κυβερνητικό «σήμα» είναι κάτι παραπάνω από σαφές: Στήριξη των αιτημάτων για άρση της ασυλίας, ώστε να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως όλοι οι αναφερόμενοι βουλευτές στις δύο δικογραφίες έχουν ζητήσει την άρση ασυλίας τους.

Advertisement

Advertisement

Υπενθυμίζεται πως οι 11 βουλευτές της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι οι Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Καραμανλής, Κώστας Σκρέκας, Κώστας Τσιάρας, Μάξιμος Σενετάκης, Χρήστος Μπουκώρος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Νότης Μηταράκης, Λάκης Βασιλειάδης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Γιάννης Κεφαλογιάννης. Ενώ η έτερη δικογραφία αφορά τους Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου.

Ρευστό «γαλάζιο» τοπίο

Ωστόσο, στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ – εκτός των όσων έχουν μιλήσει δημόσια, όπως ο Μάκης Βορίδης και ο Στέλιος Πέτσας – καταγράφονται ζωηρές επιφυλάξεις και δεν είναι λίγοι οι βουλευτές που παραμένουν προβληματισμένοι μέχρι και την τελευταία ώρα. Καθώς οι εσωκομματικές ζυμώσεις συνεχίζονται, το ενδεχόμενο διαφοροποιήσεων παραμένει ανοιχτό με βουλευτές της συμπολίτευσης να μην αποκλείεται να επιλέξουν τον «δρόμο» της αποχής από τη σημερινή ονομαστική ψηφοφορία.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση των ίδιων των 11+2 βουλευτών που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες. Και αυτό καθώς δεν φαίνονται όλοι διατεθειμένοι να υπερψηφίσουν τις άρσεις ασυλίας των υπόλοιπων αναφερόμενων στις δικογραφίες, σύμφωνα, τουλάχιστον, με όσα καταγράφονται γύρω από το Περιστύλιο της Βουλής.

Είναι χαρακτηριστικό πως προβεβλημένος βουλευτής, το όνομα του οποίου βρίσκεται στις σελίδες της δικογραφίας, ξεκαθάριζε σε συνομιλητές του πως δεν θα συμμετάσχει στην ψηφοφορία, δηλώνοντας αποφασισμένος να μην ψηφίσει σήμερα, ενώ αντίστοιχη στάση φαίνεται να τηρεί και δεύτερος βουλευτής που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι από την «δεξαμενή» των 11+2 αναφερόμενων βουλευτών που επιθυμούν να υπερψηφίσουν τις άρσεις ασυλίας των συναδέλφων τους, ιδιαίτερα από την στιγμή, όπως επισημαίνουν, που το αιτούνται και οι ίδιοι.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή, σε αυτή την συνθήκη, αξίζει να σημειωθεί πως οι εμπλεκόμενοι βουλευτές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, εξετάζοντας το ενδεχόμενο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υιοθέτησης κοινής στάσης κατά την ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, οι ερευνώμενοι βουλευτές δεν έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν για τον εαυτό τους.

Advertisement

«Πράσινο φως»

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι, συνολικά, 13 αναφερόμενοι βουλευτές στις δύο δικογραφίες αναμένεται να λάβουν τον λόγο για να υπερασπιστούν τις θέσεις τους, ζητώντας οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους, προκειμένου – όπως υποστηρίζουν – να αποδειχθεί όσο το γρηγορότερο η αθωότητά τους.

Ωστόσο, η πρόβλεψη για επτάλεπτες τοποθετήσεις έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους διαδρόμους της Βουλής καθώς δεν είναι λίγοι όσοι θεωρούν το χρονικό πλαίσιο ασφυκτικό για την ανάπτυξη των επιχειρημάτων τους. Στη συζήτηση μπορούν να συμμετάσχουν, επίσης, οι πολιτικοί αρχηγοί και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ενώ η διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο γύρους, λόγω των δύο διαφορετικών δικογραφιών.

Η συνεδρίαση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περισσότερο από τρεις ώρες, με επιπλέον χρόνο να απαιτείται για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η βουλευτική ασυλία αίρεται με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων βουλευτών, άρα, δεδομένης και της στάσης της αντιπολίτευσης, θεωρείται βέβαιο πως η Ολομέλεια θα ανάψει «πράσινο φως» για την παραπομπή των υποθέσεων και των 13 βουλευτών στη Δικαιοσύνη.

Advertisement