Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας μετά τα υπομνήματα που έλαβε από τους 9 και τις αυτοπρόσωπες εξηγήσεις που έδωσαν Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης.

Και οι 11 βουλευτές δήλωσαν ότι επιθυμούν την άρση της ασυλίας τους, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις όπου απαιτηθεί. Οι υποθέσεις αφορούν τους Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Χρήστο Μπουκώρο, Λάκη Βασιλειάδη, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Μάξιμο Σενετάκη, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Σκρέκα και Κατερίνα Παπακώστα.

Παρότι οι υποθέσεις παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, εξετάστηκαν ενιαία από την Επιτροπή, στο πλαίσιο των συνταγματικών προβλέψεων, χωρίς να γίνει συζήτηση επί της ουσίας ή της νομικής τεκμηρίωσης του κατηγορητηρίου.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας παραβρέθηκαν αυτοπροσώπως για να δώσουν εξηγήσεις οι Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης.

Στα υπομνήματά τους, οι εμπλεκόμενοι βουλευτές απορρίπτουν τις κατηγορίες και ζητούν την άρση της ασυλίας τους για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής δηλώνει πως είναι αθώος και αρνείται οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καμία καταγεγραμμένη συνομιλία που να τον εμπλέκει. Ο Κώστας Σκρέκας κάνει λόγο για ανάγκη διασφάλισης της θεσμικής και πολιτικής αξιοπιστίας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση παραβίασης του νόμου.

Η Κατερίνα Παπακώστα αναφέρει ότι το αίτημα που διαβίβασε το θεώρησε νόμιμο και εύλογο, εκτιμώντας πως επρόκειτο για τυπική διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων. Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος υποστηρίζει ότι απλώς διατύπωσε ένα ερώτημα στο πλαίσιο των καθηκόντων του, χωρίς να εμπλέκεται σε παράνομη πράξη.

Από την πλευρά του, ο Μάξιμος Σενετάκης τονίζει ότι οι ενέργειές του εντάσσονται αποκλειστικά στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, ενώ ο Λάκης Βασιλειάδης επισημαίνει ότι το όνομά του προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων, χωρίς προσωπική εμπλοκή. Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης αναφέρει ότι οι παρεμβάσεις του αφορούσαν μόνο την επίσπευση νόμιμων πληρωμών, ενώ ο Χρήστος Μπουκώρος κάνει λόγο για υποστήριξη δίκαιων αιτημάτων νέων κτηνοτρόφων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Η διαδικασία

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, βάσει του άρθρου 62 του Συντάγματος, η Βουλή εξετάζει αποκλειστικά εάν τα φερόμενα αδικήματα συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή. Αν δεν υπάρχει τέτοια σύνδεση, η άδεια δίωξης παρέχεται υποχρεωτικά.

Στο παρόν στάδιο, τα μέλη της Επιτροπής, έχοντας μελετήσει τη δικογραφία και τις γραπτές εξηγήσεις, θα αποφασίσουν για κάθε περίπτωση ξεχωριστά αν τάσσονται υπέρ ή κατά της άρσης ασυλίας. Η εισήγηση της πλειοψηφίας θα διαβιβαστεί στην Ολομέλεια, η οποία μετά το Πάσχα θα συνεδριάσει για την τελική συζήτηση και ψηφοφορία. Η άρση ασυλίας εγκρίνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών.

Δήλωση Τσιάρα στο περιστύλιο

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε σε δηλώσεις στο περιστύλιο της Βουλής μετά την παρουσία του στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Όπως είπε: «Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παρουσίας μου στην επιτροπή Δεοντολογίας όπου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω όλα τα πραγματικά δεδομένα αλλά φυσικά και να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών μελών της επιτροπής. Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη ο οποίος είχε πληγεί από τον Μεσογειακό κυκλώνα Ιανό στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα όλα θα τα δούμε στη συνέχεια».

Δήλωση Μηταράκη στο περιστύλιο

Σε δηλώσεις στις κάμερες προχώρησε και ο Νότης Μηταράκης

Όπως είπε: «Παρουσιάστηκα σήμερα στην επιτροπή Δεοντολογίας και ζήτησα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Με γραπτή μου δήλωση έχω εξηγήσει ακριβώς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Θεωρώ ότι το γραφείο μου, οι συνεργάτες μου και εγώ κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του Συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση. Θεωρώ υποχρέωση του βουλευτή να είναι κοντά στους πολίτες απολύτως στα πλαίσια της νομιμότητας. Από εκεί και πέρα παρ ότι εμπίπτει πιστεύω στην πολιτική δραστηριότητα η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου επειδή θεωρώ πρώτιστη υποχρέωση μου απέναντι στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου να καθαρίσω το όνομά μου ζητώ άμεσα την άρση ασυλίας μου ώστε να απαντήσω της ερωτήσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας του ταχύτερο δυνατόν».

Η κόντρα Δουδωνή-Μηταράκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Μια έντονη στιχομυθία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν ο Νότης Μηταράκης και ο Παναγιώτης Δουδωνής κατά την διάρκεια της «κλειστής» συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας για τις άρσεις ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως «δεν είναι κοινοβουλευτική δραστηριότητα κατά την έννοια του Συντάγματος να παίρνεις τηλέφωνο για εξυπηρέτηση» όταν άκουσε τον βουλευτή της ΝΔ να υποστηρίζει πως παρόλο που ζητά την άρση ασυλίας του η υπόθεση εμπίπτει στην προστασία του άρθρου 62 του Συντάγματος διότι αφορά, όπως φέρεται να είπε, πολιτική δραστηριότητα.

«Το ρουσφέτι δεν εμπίπτει στα καθήκοντα του βουλευτή» φέρεται, σύμφωνα με τις ιδιες πληροφοριες, να είπε επιμένοντας ο Παναγιώτης Δουδωνής με τον Νοτη Μηταράκη να του απαντά έντονα πως «τώρα που θα κατέβετε στη Λέσβο να βγάλετε ανακοίνωση ότι δεν δέχεστε πολίτες στο πολιτικό σας γραφείο»χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ως «εξυπνάκια».

Την ενόχληση του έδειξε, πάντως, ο «γαλάζιος» βουλευτής, όπως κατήγγειλε, για το γεγονός των διαρροών από την «κλειστή» συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. «Είναι ντροπή ένας νέος βουλευτής που έχει εκλεγεί χωρίς σταυρό να μην σέβεται το ρόλο του στην επιτροπή Δεοντολογίας», επεσήμανε, κατα πληροφορίες, ο Νότης Μηταράκης.

Διαβάστε όλα τα υπομνήματα

