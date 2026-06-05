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Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων από την Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

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Και οι 13 κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ανακριτή και να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και ελάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα επτά ετών.

Οι συλλήψεις των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος έγιναν στην Κοζάνη. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι εισέπραξαν παράνομα 2,5 εκατ. ευρώ από επιδοτήσεις, με τον έλεγχο να αποκαλύπτει και φορολογικές παραβάσεις 2,7 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας «για να πετύχουν τον σκοπό τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν με κοινό γεωγραφικό πυρήνα, είχαν μεταξύ τους συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις, επέλεγαν κοινά – συνδεόμενα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), κατέθεταν αιτήσεις τα δεδομένα των οποίων ταυτίζονταν (ημερομηνίες υποβολής, κοινά Κ.Υ.Δ., φερόμενοι εκμισθωτές κ.α.), συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα με διαχειριστή – νόμιμο εκπρόσωπο τον συντονιστή, ενώ μεταξύ τους υπήρχε και αμφίδρομη δηλωτική σχέση προσχηματικών εκμισθωτών».