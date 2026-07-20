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Ένταση σημειώθηκε κατά την 22η δικάσιμο της Δίκης των Τεμπών στη Λάρισα, μετά την αγόρευση του συνηγόρου υπεράσπισης Δημήτρη Ιωαννίδη, ο οποίος εκπροσωπεί τους κατηγορούμενους Κολιοπούλου, Στουρνάρα και Παληοθόδωρο. Ο συνήγορος υποστήριξε ότι η μετάταξη του σταθμάρχη δεν συνδέεται με την τραγωδία, αρνήθηκε τις ευθύνες των εντολέων του και ζήτησε να κηρυχθεί άκυρο το κλητήριο θέσπισμα.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προκλήθηκε ένταση, με αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων, γεγονός που οδήγησε τη πρόεδρο του δικαστηρίου σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης. Ο κ. Ιωαννίδης κατήγγειλε επίσης ότι ένας από τους εντολείς του δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση μέσα στην αίθουσα.

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Μετά τη διακοπή, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα περί ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της παρούσας δίκης και της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Παράλληλα ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στον Νίκο Πλακιά και τη Μαρία Καρυστιανού, γεγονός που ανέδειξε εκ νέου τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Οταν η Μαρία Καρυστιανού εισήλθε στον χώρο όπου διεξάγεται η διαδικασία στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, ο Νίκος Πλακιάς φέρεται να της απηύθυνε τον λόγο σε έντονο ύφος. Η παρουσία της στην αίθουσα, ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα, προκάλεσε την αντίδρασή του, χωρίς πάντως να έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς ειπώθηκε.

Η Μαρία Καρυστιανού απάντησε σύντομα και εμφανώς εκνευρισμένη, λέγοντας: «Με εσένα θα ασχολούμαι;».

Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά το κλίμα έντασης που επικρατεί μεταξύ συγγενών των θυμάτων, την ώρα που η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα.