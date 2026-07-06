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Η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί για τη μεταβολή των κατηγοριών και την κλήση νέων μαρτύρων μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας της υπόθεσης.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή τη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου για υποστήριξη της κατηγορίας κατά στελεχών που εμπλέκονται στη σιδηροδρομική τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Συνολικά 36 άτομα, συμπεριλαμβανομένων στελεχών φορέων και υπηρεσιών, κάθονται στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για κακουργήματα και πλημμελήματα σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών.

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Με μία σημαντική διαδικαστική εξέλιξη συνεχίζεται σήμερα στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς το δικαστήριο καλείται να αντιμετωπίσει ζήτημα εκπροσώπησης ενός εκ των κατηγορουμένων.

Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να προχωρήσει στον διορισμό συνηγόρου για έναν από τους 36 κατηγορούμενους, μετά το αίτημά του να του οριστεί δικηγόρος από το Δημόσιο. Όπως ανέφερε στην προηγούμενη συνεδρίαση, αδυνατεί οικονομικά να συνεχίσει τη συνεργασία με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε από το στάδιο της προδικασίας.

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Το αίτημα υποβλήθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης, η οποία αφορά, μεταξύ άλλων, αιτήματα για αναβάθμιση κατηγοριών και κλήτευση επιπλέον μαρτύρων.

Φωτο αρχείου – Πηγή: EUROKINISSI

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για τη μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και για την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Train που κατηγορούνται μόνο για πλημμελήματα, για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας καθώς όπως μεταξύ άλλων επεσήμανε, δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη για πράξεις για τις οποίες οι κατηγορούμενοι δεν απολογήθηκαν κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Αντίστοιχα επιφυλάχθηκε για την κλήση νέων μαρτύρων και προσκόμισης εγγράφων, αφού ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία. Ωστόσο η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων για συμπλήρωση της ανάκρισης, ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος και απόσυρσης της υπόθεσης με βάση το άρθρο 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Φωτο αρχείου – Πηγή: EUROKINISSI

Η στάση του Δημοσίου και τα νέα έγγραφα στη δίκη

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία πριν από την τοποθέτηση της συνηγόρου συγγενών θυμάτων Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ωστόσο πρόλαβε να καταθέσει έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με ημερομηνία 6 Μαρτίου 2026, προς τους υπουργούς Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, σχετικά με την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου στη δίκη.

Στο έγγραφο ζητείται η δήλωση του Δημοσίου για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος τριών σταθμαρχών της βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας.

Σε απάντηση, στις 20 Μαρτίου 2026, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε τη δήλωση του Δημοσίου για την υποστήριξη της κατηγορίας, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης. Η δήλωση του Δημοσίου έγινε τελικά δεκτή από το δικαστήριο.

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Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 36 άτομα κάθονται στο εδώλιο, μεταξύ των οποίων στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Τα αδικήματα και οι κατηγορίες στη δίκη για τα Τέμπη

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 36 άτομα κάθονται στο εδώλιο, μεταξύ των οποίων στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Πέντε είναι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση. Για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποιες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, κατηγορούνται 33 άτομα.

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Για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή κατηγορούνται 35 άτομα. Για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, κατηγορούνται 3 άτομα.