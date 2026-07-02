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Ο αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Βασίλης Φλωρίδης δήλωσε αποχή από τη διαδικασία λόγω της συγγενικής του σχέσης με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Φλωρίδης επικαλέστηκε λόγους ευπρεπείας και την αποφυγή υπονοιών μεροληψίας, επιλέγοντας να αποχωρήσει από τη σύνθεση των αναπληρωματικών μελών του εν λόγω συμβουλίου.

Το πενταμελές δικαστικό όργανο θα εξετάσει την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.

Η διαδικασία αφορά τη διερεύνηση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος, χωρίς να έχουν τεθεί συγκεκριμένα χρονικά όρια για την έκδοση της τελικής απόφασης.

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Μιά νέα σημαντική εξέλιξη προκάλεσε μια ανατροπή στην υπόθεση της ποινικής εμπλοκής του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ενώ κληρώθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής τα 5 μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποφασίσει εαν ο πρώην υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Καραμανλής θα οδηγηθεί σε Ειδικό Δικαστήριο για το δυστύχημα στα Τέμπη, υπήρξε ένα αναπάντεχο συμβάν.

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Ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Βασίλης Φλωρίδης, ο οποίος είχε κληρωθεί αναπληρωματικός εισαγγελέας του Δικαστικού Συμβουλίου, δήλωσε αποχή λόγω της συγγενικής του σχέσης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, με τον οποίον – ως γνωστόν – είναι αδέλφια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντεισαγγελέας ΑΠ κ. Φλωρίδης σε επιστολή του, με την οποία δήλωσε ότι, απέχει, επικαλείται τη στενή συγγένεια με τον αδελφό του, ενώ υποστηρίζει ότι προχώρησε σε αυτή την ενέργεια προς αποφυγή δυσμενών σχολίων σε βάρος της Δικαιοσύνης, αλλά και δημιουργίας υπονοιών μεροληψίας και δυσπιστίας στο πρόσωπο του ως προς το χειρισμό της υπόθεσης.

Κατά τις ίδιες πηγές ο κ. Φλωρίδης υποστηρίζει επίσης ότι, σοβαροί λόγοι ευπρεπείας, που εδράζονται στην επί δεκαετίες διαδρομή του στον εισαγγελικό κλάδο, επιβάλλουν την αποχή του από την υπόθεση αυτή.

Οι 5 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, που κληρώθηκαν στο Δικαστικό Συμβούλιο είναι οι προερχόμενοι από τον Άρειο Πάγο Στυλιανή Μπλέτα, Γιαρένης Ηλίας και Νάκου Κωνσταντίνα ενώ από το Συμβούλιο της Επικρατείας θα μετέχουν οι Σδράκα Αγορίτσα και Συμπλής Ιωάννης.

Στην θέση των αναπλρωματικών μελών του συμβουλίου ορίστηκαν οι Αποστολόπουλος Ιωάννης και Γκουδή-Νινέ Παναγιώτα από τον Άρειο Πάγο και ο Σπαθής Οδυσσέας από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τα καθήκοντα του εισαγγελέα θα ασκεί η Ζάκα Παγώνα, που αναπληρώνεται από τον Σοφουλάκη Κωνσταντίνο.

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Η διαδικασία της κλήρωσης στη Βουλή των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, που θα κρίνει εάν πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη ο πρώην υπουργός Κώστας Αχ. Καρμανλής, προβλέπεται από τον νόμο «Περί Ευθύνης Υπουργών» και τον Κανονισμό της Βουλής και προέκυψε μετά την απόφαση της Προανακριτικής Επιτροπής (που συστήθηκε στις 19 Ιουνίου με απόφαση της Βουλής και 154 θετικές ψήφους) και αποδέχτηκε το αίτημα του πρώην υπουργού να διερευνήσει την υπόθεσή του απευθείας Δικαστικό Συμβούλιο και όχι η Βουλή. Το 5μελές συμβούλιο προβλέπεται να διενεργήσει την προανακριτική διαδικασία με βάση το κατηγορητήριο, που αποφασίστηκε από το κοινοβούλιο και να παραπέμψει τον Κώστα Καραμανλή για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, που είναι πλημμέλημα.

Δεν υπάρχουν όρια στον χρόνο λήψης της απόφασης του Συμβουλίου, εκτός από τα όρια παραγραφής του πλημμελήματος, που θέτει ο νόμος.

Με πληροφορίες από Dikografies.blogspot

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