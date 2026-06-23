Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Απορρίφθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων.

Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Advertisement

Advertisement

Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI

Υπενθυμίζεται πως και η εισαγγελέας είχε προτείνει στην τελευταία συνεδρίαση να απορριφθούν τα αιτήματα επισημαίνοντας σχετικά με την εμφάνιση των κατηγορουμένων πως αυτή δεν απαιτείται στο παρόν δικονομικό στάδιο.

Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων.

(Πηγή: dikastiko.gr)