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«Πήγε τσάμπα το παλικάρι, πήγε τσάμπα το παιδί από ιατρικούς και ενδονοσοκομειακούς χειρισμούς που προσπάθησαν να κουκουλώσουν», δηλώνει στη HuffPost ο δικηγόρος της οικογένειας Γκάτση, Όθωνας Παπαδόπουλος, για την υπόθεση του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση, ο οποίος πέθανε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης λίγες ώρες μετά από χειρουργική επέμβαση.

Στο Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης οδηγείται σήμερα μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις ιατρικών και ενδονοσοκομειακών χειρισμών που έχουν απασχολήσει τη στρατιωτική Δικαιοσύνη: ο θάνατος του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση, τον Νοέμβριο του 2023, μετά από επέμβαση θυρεοειδούς στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

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Στο εδώλιο κάθονται δώδεκα γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η οικογένεια, ωστόσο, μέσω του δικηγόρου της, επιμένει ότι η υπόθεση έχει ακόμη βαθύτερες διαστάσεις, καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν πρόκειται μόνο για μία αλυσίδα παραλείψεων που οδήγησε στον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, αλλά και για μεταγενέστερες κινήσεις που αποσκοπούσαν στη συγκάλυψη των πραγματικών συνθηκών.

Ο Όθωνας Παπαδόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο στη HuffPost, επανέλαβε με ιδιαίτερη φόρτιση ότι ο 27χρονος «πήγε τσάμπα», αποδίδοντας τον θάνατό του σε ιατρικούς και ενδονοσοκομειακούς χειρισμούς, αλλά και σε όσα, κατά την πλευρά της οικογένειας, ακολούθησαν μετά την τραγωδία.

«Πήγε τσάμπα το παλικάρι, πήγε τσάμπα το παιδί από ιατρικούς και ενδονοσοκομειακούς χειρισμούς που προσπάθησαν να κουκουλώσουν», είπε χαρακτηριστικά στη HuffPost.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι υπάρχει έντονη πιθανότητα η υπόθεση να ανοίξει ακόμη περισσότερο και να φέρει στο φως και άλλες κινήσεις πλαστογραφίας εγγράφων. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, η έρευνα δεν έχει εξαντλήσει όλες τις πτυχές της υπόθεσης, καθώς η πλευρά της οικογένειας εκτιμά ότι υπάρχουν ακόμη στοιχεία τα οποία πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η σημερινή δίκη να αναβληθεί, καθώς οι κατηγορούμενοι είναι δώδεκα και είναι πιθανό, όπως είπε, κάποιος ή κάποιοι από αυτούς να υποβάλουν αίτημα αναβολής για λόγους που θα κριθούν από το δικαστήριο.

Σε κάθε περίπτωση, ο Όθωνας Παπαδόπουλος επανέλαβε στη HuffPost ότι η οικογένεια δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να φωτιστεί πλήρως η υπόθεση.

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«Δεν θα αφήσουμε πέτρα που να μη σηκώσουμε για να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την απίστευτη ιστορία που οδήγησε στον θάνατο ένα παιδί 27 χρονών», ήταν το μήνυμα που μετέφερε.

Η υπόθεση του Νίκου Γκάτση

Ο Νίκος Γκάτσης είχε εισαχθεί στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για χειρουργική επέμβαση θυρεοειδούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μετά την επέμβαση η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία και ο 27χρονος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Η υπόθεση έφτασε στη στρατιωτική Δικαιοσύνη με κατηγορούμενους δώδεκα εμπλεκόμενους γιατρούς και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ η πλευρά της οικογένειας ζητά την πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

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Παράλληλα, έχουν σχηματιστεί και άλλες δικογραφίες που συνδέονται με όσα φέρεται να έγιναν μετά τον θάνατο του στρατιώτη, μεταξύ των οποίων και υπόθεση που αφορά καταγγελλόμενη προσπάθεια αλλοίωσης εγγράφων.

Οι 12 περιπτώσεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο

1. Ο βασικός χειρουργός που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν έδωσε οδηγίες και δεν πήγε στον θάλαμο να δει τον ασθενή.

2. Ο επίκουρος – δεύτερος χειρουργός που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν παρακολούθησε τον ασθενή.

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3. Ο τρίτος χειρουργός που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν διαπίστωσε τις επιπλοκές.

4. Ο αναισθησιολόγος που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ενέκρινε τη μεταφορά του ασθενούς σε θάλαμο νοσηλείας.

5. Ο τραυματιοφορέας που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν μετέφερε την πληροφορία για τη δύσπνοια.

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6. Η νοσηλεύτρια που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έφυγε πριν από τη λήξη του ωραρίου της.

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7. Ο νοσηλευτής που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν αξιολόγησε τα παράπονα του ασθενούς.

8. Η δεύτερη νοσηλεύτρια που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν ειδοποίησε εγκαίρως γιατρό.

9. Ο εφημερεύων γιατρός που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βρισκόταν σε επιτροπή απαλλαγών.

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10. Ο εφημερεύων ειδικός αναισθησιολόγος που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έστειλε τη βοηθό του.

11. Η νοσηλεύτρια – βοηθός αναισθησιολόγου που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν απάντησε στο τηλέφωνο ανακοπής.

12. Η γιατρός συντονίστρια εφημερίας που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν πήγε στις κλινικές.

Το βάρος της δικαστικής διαδικασίας

Η οικογένεια του Νίκου Γκάτση προσέρχεται στη δικαστική διαδικασία ζητώντας, όπως έχει επανειλημμένα τονίσει, όχι εκδίκηση, αλλά πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και απόδοση ευθυνών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον όχι μόνο το τι συνέβη μέσα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο εκείνη την ημέρα, αλλά και το τι ακολούθησε μετά τον θάνατο του 27χρονου. Διότι, όπως επιμένει ο Όθωνας Παπαδόπουλος μιλώντας στη HuffPost, η οικογένεια θεωρεί ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί σε όλο της το βάθος.

Οι κατηγορούμενοι, πάντως, τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.