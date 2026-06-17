Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα, Τρίτη 28 Απριλίου 2026. Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων παραπέμπονται 36 άτομα, ενώ οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 350. Οι 33 από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν βαριές κακουργηματικές κατηγορίες. Στο εδώλιο βρίσκονται στελέχη από όλο το φάσμα του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, καθώς και της Hellenic Train. (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

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Σε κλίμα έντασης συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σημειώθηκε αντιπαράθεση μεταξύ συγγενών θυμάτων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, οδηγώντας τελικά στη διακοπή της διαδικασίας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η ένταση ξεκίνησε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν τη νομική εκπροσώπηση ορισμένων πλευρών της υπόθεσης. Στη συνέχεια έκανε αναφορά στις καταγγελίες περί «μπαζώματος» και στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα συντρίμμια, στο πλαίσιο των επιχειρημάτων που ανέπτυξε σχετικά με τη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση.

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Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση ορισμένων συγγενών θυμάτων, οι οποίοι εξέφρασαν δημόσια τη διαφωνία τους. Η κατάσταση γρήγορα οξύνθηκε, με συγγενείς να ζητούν από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να μην επικαλείται συνολικά τα θύματα των Τεμπών στις αναφορές της, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές τοποθετήσεις γίνονται για λόγους εντυπώσεων.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι δέχεται επιθέσεις από ορισμένους συγγενείς, γεγονός που πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων και ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους μέσα στην αίθουσα.

Λόγω της έντασης που επικράτησε, η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά, με τη διαδικασία να αναμένεται να συνεχιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.