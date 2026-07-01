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Σφοδρή κριτική κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, άσκησε ο Παύλος Ασλανίδης, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για τη μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Όπως ανέφερε, η πολύωρη αναμονή οδήγησε σε μια εικόνα που χαρακτήρισε «παρωδία».

«Η δίκη εξελίσσεται σε παρωδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις δέκα η ώρα ότι θα περιμένουμε την κυρία Κωνσαντοπουλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν, εμείς χάσαμε τα παιδιά μας. Τελικά έκανε δυόμισι ώρες για να ξεκινήσει το δικαστήριο», δήλωσε φορτισμένος συναισθηματικά ο κ. Ασλανίδης και πρόσθεσε:

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«Είναι δυνατόν; Αυτό είναι κοροϊδία. Κάναμε 400 χιλιόμετρα, έχουμε ματώσει οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας, η ψυχή μας, τα πάντα και κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται τίποτα. Είναι δυνατόν να περιμένουμε δυόμισι ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία, έναν συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου; Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά τους».

Ο κ. Ασλανίδης υποστήριξε ακόμη ότι οι συνεχείς καθυστερήσεις έχουν εξαντλήσει ψυχικά και σωματικά τις οικογένειες των θυμάτων, επισημαίνοντας πως αρκετοί γονείς έχουν ήδη σταματήσει να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του δικαστηρίου.

«Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη. Από αυτή την κατάσταση, έχουν φύγει οι περισσότεροι γονείς από τις προηγούμενες δικάσιμους, στο τέλος δεν θα μείνει κανείς στην αίθουσα. Η πρόεδρος μας είπε δεν θα ξαναγίνει, απαιτώ να μην ξαναγίνει», κατέληξε ο κ. Ασλανίδης.