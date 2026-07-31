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Η δικαστική διαμάχη αφορά επεισόδια που έλαβαν χώρα στη Βουλή τον Ιούλιο του 2025, κατά τα οποία η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε την αστυνομία.

Η κυρία Πολύζου έχει ήδη καταθέσει μήνυση κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου από τον Ιούλιο του 2025, ενώ η ασυλία της τελευταίας έχει αρθεί από τον Δεκέμβριο.

Πρόκειται για τη δεύτερη αγωγή της δημοσιογράφου, καθώς είχε προηγηθεί αντίστοιχη διεκδίκηση αποζημίωσης για δηλώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου τον Μάιο του 2026.

Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σοβαρές κατηγορίες σχετικά με εργασιακές εκκρεμότητες, παράνομη παρεμπόδιση και τη χρήση βιντεοσκόπησης κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στους χώρους της Βουλής.

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζει η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Βασιλικής Πολύζου.

Όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της δημοσιογράφου, η Βασιλική Πολύζου έδωσε εντολή να καταθέσει αγωγή κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ζητώντας αποζημίωση 500.000 ευρώ για «επεισόδιο προσβολής της τιμής και της υποληψης της εντολέως μου, που έλαβε χώρα στο περιστύλιο της Βουλής στις 8/7/2025 και στην είσοδο της Βουλής στις 11/7/2025».

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Για την ίδια υπόθεση αφενός η κυρία Πολύζου έχει καταθέσει μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπουλου από τις 22 Ιουλίου του περασμένου έτους, και αφετέρου έχει αρθεί η ασυλία της πρώην προέδρου της Βουλής από τον Δεκέμβριο του 2025.

Η δημοσιογράφος υποστήριζε, τότε, ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την είχε αποκαλέσει «απατεώνισσα» και ότι της όφειλε χρηματικά ποσά από περίοδο κατά την οποία η ίδια ανέφερε, εργαζόταν για το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

Αυτή είναι η δεύτερη αγωγή με την οποία η δημοσιογράφος ζητά αποζημίωση μισού εκατομμυρίου ευρώ από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με την προηγούμενη να αφορά τα όσα είπε εκείνη σε βάρος της πριν το γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη τον Μάιο του 2026 για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Το χρονικό

Όλα άρχισαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου εντόπισε την δημοσιογράφο στο κυλικείο των αστυνομικών. Τότε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άρχισε να διαμαρτύρεται με έντονο τρόπο για την παρουσία της δημοσιογράφου στο σημείο αυτό, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες η Ζωή Κωνσταντοπούλου, παράλληλα, βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο και στην συνέχεια κάλεσε τον φρούραρχο της Βουλής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε το «100» με αποτέλεσμα η δημοσιογράφος, η οποία δεν έφερε πάνω της ταυτότητα, να οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος.

Ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για το περιστατικό, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε σχετικά δημοσιεύματα ως «ψευδή». Περιγράφοντας όσα συνέβησαν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Δεν είναι δημοσιογράφος η κ. Πολύζου, η οποία έχει διπλό όνομα. Δεν υπήρξε ποτέ εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ένα πρόσωπο που έχει καταμηνυθεί από εμένα για εγκληματική οργάνωση. Βρισκόταν στο κυλικείο της φρουράς των αστυνομικών, ως μη όφειλε. Κάλεσα τον φρούραρχο, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό. Έχω υποβάλει καταγγελία για θύλακα της αστυνομίας που δρα μέσα στη Βουλή. Υπήρξε επέμβαση του “100” μετά από κλήση μου».

Η Βασιλική Πολύζου, από την δική της πλευρά, υποστηρίζει για το περιστατικό πως «με είδε στο κυλικείο των αστυνομικών και ενημέρωσε τον Φρούραρχο και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ για να συλληφθώ. Επίσης απείλησε τον Φρούραρχο ότι θα τον μηνύσει κι αυτόν. Προσπάθησα να αποχωρήσω και με παρεμπόδιζε. Έμπαινε διαρκώς μπροστά μου και με ακουμπούσε με το σώμα της, για να μη φύγω», προαναγγέλοντας πως θα προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για παράνομη παρεμπόδιση αλλά και για βιντεοσκόπηση.