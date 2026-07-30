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Ο πρόεδρος της Βουλής διευκρίνισε ότι οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι κινούνται ελεύθερα στους χώρους του κοινοβουλίου και οφείλουν να δίνουν στοιχεία μόνο στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Βουλής.

Πηγές του προέδρου της Βουλής ανέφεραν ότι ο φρούραρχος ενήργησε ορθώς και σύμφωνα με τη διαδικασία κατά τη διάρκεια του περιστατικού στο κυλικείο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε στην Ολομέλεια ότι η παράταξή της έπεσε θύμα απάτης σχετικά με την ταυτότητα της συγκεκριμένης δημοσιογράφου, καταγγέλλοντας παράλληλα την ύπαρξη θύλακα εντός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η δικαιοσύνη έχει ήδη επιληφθεί της διένεξης μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου.

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Με έναν ιδιαίτερα αιχμηρό, και ταυτόχρονα σαφή, τρόπο ο Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε πως «κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνο ο εκάστοτε πρόεδρος και κανένας άλλος». Με αυτή την φράση ο πρόεδρος της Βουλής, συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, σχολίασε το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε νωρίτερα στη Βουλή μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Βασιλικής Πολύζου στο κυλικείο των αστυνομικών με αποτέλεσμα η τελευταία να οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος.

«Πήρε εντολή ο φρούραρχος ότι μόνο η Υπηρεσία Ασφαλείας της Βουλής (ΥΑΒΕ) έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία» σημείωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης, επισημαίνοντας πως οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι έχουν την πλήρη κάλυψη και στήριξή του και τονίζοντας, παράλληλα, πως «νομίμως κινούνται ελεύθερα στους χώρους της Βουλής, πλην Ολομέλειας, Εντευκτηρίου και χώρων της Αστυνομίας».

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Ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε, ακόμη, «δεν έχετε υποχρέωση να απαντάτε για τα στοιχεία σας σε κανέναν άλλον πλην ΥΑΒΕ. Μην φοβάστε και μην υποκύπτετε. Όσον αφορά στη δικαστική διένεξη των δυο, έχει υπεισέλθει ήδη η Δικαιοσύνη στο θέμα».

Σημειώνεται πως πηγές του προέδρου της Βουλής, εξηγούσαν πως «τηρήθηκε κανονικά η διαδικασία» και πως «δεν υπάρχει καμία αιχμή προς τον φρούραρχο», καθώς όπως ανέφεραν: «προκύπτει ξεκάθαρα από το βίντεο, ότι ο φρούραρχος πήγε τη Βασιλική Πολύζου στο περιπολικό και ανέφερε πως “από εμάς η κυρία δεν έχει κανένα ζήτημα”. Δεν γίνεται να υπάρχει επεισόδιο εντός Βουλής και να μην πηγαίνει η ΥΑΒΕ. Ο φρούραρχος είναι ο επικεφαλής της ΥΑΒΕ και ορθώς ζήτησε στοιχεία».

«Πέσαμε θύματα απάτης»

Νωρίτερα, αξίζει να σημειωθεί, πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στην Ολομέλεια πως «όχι, δεν τα είχαμε τσεκάρει. Πέσαμε θύματα απάτης» όταν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σχολίασε πως η Βασιλική Πολύζου υπήρξε υποψήφια με την Πλεύση Ελευθερίας στις ευρωεκλογές του 2024. Στην ομιλία της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε στις καταγγελίες της για «θύλακα εντός της ΕΛΑΣ», ενώ κατήγγειλε πως «φέρει αποδεδειγμένα δεύτερο όνομα» η δημοσιογράφος.