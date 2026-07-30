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«Υπηρέτησαν με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης την αποστολή τους, καταβάλλοντας την ύψιστη θυσία στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία αλλά και τον φυσικό πλούτο της πατρίδας μας» υπογράμμισε ο προεδρεύων της συνεδρίασης Γιάννης Πλακιωτάκης.

Τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια των πυροσβεστών εξέφρασαν και οι εισηγητές των κομμάτων, κατά την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία συνεδριάζει σε βαρύ κλίμα, του νομοσχεδίου Παπασταύρου με το οποίο μεταρρυθμίζεται δομικά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ να αποκτούν βασικό ρόλο.

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