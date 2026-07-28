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Η παραπομπή αφορά αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά που εκδηλώθηκε με επίθεση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ολομέλειας.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης επισήμανε ότι η ομιλία του βουλευτή έπληξε το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από εκπροσώπους διαφόρων κομμάτων.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τη στάση του κ.

Κυριαζίδη ως ακραία και σεξιστική, ενώ η υπουργός Πολιτισμού καταδίκασε το περιστατικό τονίζοντας τη σημασία της κοινοβουλευτικής ευπρέπειας.

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Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Κυριαζίδης, παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, έπειτα από την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ενώ η συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Νικήτας Κακλαμάνης, με επιστολή του τόνισε πως, «στη συνεδρίαση αυτή προκλήθηκε ένταση, εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού».

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Ως εκ τούτου ζήτησε από την Επιτροπή Δεοντολογίας να εξετάσει, «εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας τους»

Δείτε την επιστολή του Προέδρου της Βουλής

Υπενθυμίζεται ότι ανεβαίνοντας στο βήμα, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο κ. Κυριαζίδης επιτέθηκε στην κα Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την για «ολοκληρωτική αντίληψη», και «συστηματική, συνεχόμενη συκοφαντική εξύβριση εναντίον του ιδίου και των βουλευτών της ΝΔ χαρακτηρίζοντας τους δολοφόνους και παιδεραστές».

Ο κ. Κυριαζίδης επανήλθε στην κόντρα που είχε δημιουργηθεί παλαιότερα μεταξύ τους στη Βουλή, όταν της είπε «πήγαινε να κάνεις κανένα παιδί», που οδήγησε στη διαγραφή του τότε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι ήταν μια ευχή του: «Δέκα μήνες τώρα και στην Ολομέλεια και στις επιτροπές δέχομαι μία εξυβριστική και συκοφαντική επίθεση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία γνώρισα πριν δύο δεκαετίες στη Δράμα, όταν ο πατέρας της είχε εκλεγεί ως πρόεδρος του Συνασπισμού. Εκείνη τη μέρα ο πατέρας της είπε ότι αγνοείται με αποτέλεσμα να ξεκινήσω έρευνες για τον εντοπισμό της και τον ενημέρωσα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα… Έτσι γνωριστήκαμε», ανέφερε αρχικά ο κ. Κυριαζίδης και συνέχισε:

«Όταν έγινε πρόεδρος της Βουλής είχαμε τα ίδια προβλήματα. Μια βραδιά, ήρθε εντός του Κοινοβουλίου ο Ρουβίκωνας και μας κλείδωσε μέσα στη Βουλή. Το επόμενο πρωί τα πράγματα δεν ήταν καλά γιατί θεώρησε ότι είχε το δικαίωμα να μας κλειδώσει. Απαγόρευσε στους αστυνομικούς να προσέρχονται για τη φυσική τους ανάγκη εντός του Κοινοβουλίου. Ζητήματα τεράστια, αγκαλιά με τον Κασιδιάρη, μας εκβίαζε να μην προχωρήσουμε σε άρσεις ασυλίας, ερχόταν το βράδυ και ξεκινούσε όλη τη νύχτα για να έχει τους υπαλλήλους σαν “είλωτες”. Αυτή η αντίληψη συνεχίστηκε και σήμερα σε επιτροπή. Έκανε τα ίδια. Δεν γνωρίζετε γιατί συκοφαντούμαι; Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρερμηνεύσει μία ευχή μου, μία αναφορά, όταν επί 1,5 χρόνο μας εξύβριζε και μας έλεγε ”δολοφόνους”, ”παιδεραστές”, ”παιδόφιλους” και δεν μιλούσε κανείς. Όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν εύκολη η διαδικασία. Μία ευχή τής εξέφρασα και επειδή εκείνη τη νύχτα ήταν η πρόταση μομφής αποτέλεσα την Ιφιγένεια με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροαματικότητας…»

Ο προεδρεύων του Σώματος, Γιώργος Λαμπρούλης, μάταια προσπαθούσε να τον ανακαλέσει στην τάξη και να μιλήσει για το νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι τίποτα δεν καταγράφεται στα πρακτικά.

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Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, σηκώθηκε όρθια και διαμαρτυρόταν καλώντας τον «να ζητήσει συγνώμη για την αήθη και σεξιστική συμπεριφορά του που επανέλαβε και σήμερα».

«Κυρία Ακρίτα, μην προσπαθείτε να τον νουθετήσετε, είναι αμετανόητος σεξιστής και ψεύτης», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας που ζήτησε και πήρε το λόγο.

«Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Έχει μετανοήσει ή ζητάει και τα ρέστα; Ο κ. Κυριαζίδης μάς είπε τώρα ότι είναι αποκυήματα της φαντασίας μας και όταν η κα Ακρίτα τον ρώτησε, εκτός μικροφώνου, αν έχει ζητήσει συγνώμη … μας αποκάλυψε ότι δεν μετάνιωσε γι’ αυτά που έκανε… Ευθύνεται και η ΝΔ για τη χυδαία επίθεση που έκανε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είστε σεξιστής και αμετανόητος, κύριε Κυριαζίδη. Θα έπρεπε να ντρέπεστε… Είστε ψεύτης, τραμπούκος, συκοφάντης, χυδαίος», ανέφερε ο κ. Καζαμίας και κατέληξε:

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«Είχε σηκωθεί τότε υπουργός και σας είπε ζητήστε συγγνώμη. Το κάνατε τότε κάτω από την πίεση για να μη σας διώξουν. είστε δειλός, τραμπούκος. Φτάνει πια κύριε πρόεδρε με αυτές τις χυδαίες αντικοινοβουλευτικές συμπεριφορές»..

«Είναι απαράδεκτη η τοποθέτηση σας, αποπροσανατολίζει από την ουσία της συζήτησης του νομοσχεδίου με δική σας υπαιτιότητα. Να είστε ήπιων τόνων διαφορετικά θα αναγκαστώ να πάρω μέτρα», σχολίασε ο κ. Λαμπρούλης απευθυνόμενος στον κ. Κυριαζίδη που συνέχιζε να αντιδρά.

«Ενάμιση χρόνο δέχομαι συκοφαντική επίθεση… Μέσα στη χλιδή μεγάλωσε η κα Κωνσταντοπούλου… Δεν άκουσα τίποτα όμως στις συκοφαντίες της ότι εμείς στη ΝΔ είμαστε δολοφόνοι, παιδεράστες…», αντέτεινε ο κ. Κυριαζίδης.

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Στο σημείο αυτό, η υπουργός Πολιτισμού, ζήτησε και έκανε παρέμβαση καταδικάζοντας όσα ελέχθησαν από τον κ. Κυριαζίδη τονίζοντας ότι μειώνουν το κύρος της Βουλής.

«Λυπάμαι για όσα ελέχθησαν μέσα στο Κοινοβούλιο για την κα Κωνσταντοπούλου, όπως και για κάθε βουλευτή. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου. Είτε ο κ. Κυριαζίδης είτε ο κ. Πολάκης που μίλησε νωρίτερα, για μένα ήταν επίσης ίδιος ο σεξιστικός τρόπος. Καλό είναι να σταματήσει εδώ. Λυπάμαι πάρα πολύ για τη συζήτηση έτσι όπως εξελίχθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Πολιτισμού.

Η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, αναφέρθηκε θετικά στην αντίδραση της κας Μενδώνη, που όπως είπε, «κράτησε αποστάσεις από τη δυσώδη συμπεριφορά του κ. Κυριαζίδη».

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Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, ανέφερε ότι ο κ. Κυριαζίδης δεν έπεσε σε γκάφα, αλλά τα όσα είπε είναι επιλογή του.

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«Είναι αμετανόητος, αδιόρθωτος και η σημερινή συμπεριφορά του τον καθιστά υπότροπο απέναντι στη Βουλή, στη δημοκρατία, στην κοινωνία μας. Το γεγονός ότι η υπουργός Πολιτισμού επέλεξε να διαχωρίσει τη θέση της από όσα τραγικά, αδιανόητα και ντροπιαστικά είπε ο κ. Κυριαζίδης, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα η Κ.Ο της ΝΔ. Η στάση του τον θέτει ουσιαστικά εκτός ΝΔ και είναι αυτονόητο ότι πρέπει να προχωρήσει στη διαγραφή του», υποστήριξε ο κ. Χρηστίδης.

Οι καταδικαστικές αντιδράσεις εναντίον του κ. Κυριαζίδη συνεχίστηκαν, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Γιαννούλη, να κάνει λόγο για «πολιτικό τραμπούκο» και να τονίζει ότι «αν υπάρχει στοιχειώδης πολιτική ευθιξία στη ΝΔ πρέπει να τελειώνουμε με τα πολιτικά σκουπίδια» .

«Στη ”Νίκη” είμαστε υπέρ της ευπρέπειας, σχολίασε ο πρόεδρος του κόμματος, Δημήτρης Νατσιός.

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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κανιβαλική, σεξιστική συμπεριφορά

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγόρησε τον κ. Κυριαζίδη για «ακραία, σεξιστική, κανιβαλική και παραληρηματική συμπεριφορά», καλώντας όλες τις γυναίκες βουλευτές να αντιδράσουν συντεταγμένα.

«Ο Κυριαζίδης είναι ο καθρέφτης του κ. Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ κυρία Ακρίτα που αντιδράσατε. Πρέπει να αντιδρούμε, δεν μπορεί αυτός ο λόγος να επικρατήσει. Ευχαριστώ κυρία υπουργέ, σας είδα ότι βγήκατε αγανακτισμένη από την αίθουσα και καταδικάσατε αυτή τη συμπεριφορά. Περιμένω να το κάνουν και οι άνδρες της ΝΔ», ανέφερε η κα Κωνσταντοπούλου.