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Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του απέναντι στα μη κρατικά πανεπιστήμια, ενώ ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τις αιτιάσεις περί αδιαλλαξίας.

Παράλληλα, το ΚΚΕ εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στις προτεινόμενες αλλαγές, χαρακτηρίζοντας τις θέσεις άλλων κομμάτων ως τυχοδιωκτικές.

Η αξιωματική αντιπολίτευση σχολίασε αρνητικά την αρχική πρόθεση της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για προσπάθεια ελέγχου του Κοινοβουλίου.

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Με πολιτική κόντρα μεταξύ της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και της «πράσινης» αξιωματικής αντιπολίτευσης άνοιξαν οι κουίντες της τριήμερης μάχης στη Βουλή για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Η ΝΔ με την έναρξη της συνεδρίασης έβαλε στο στόχαστρο της το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν συναινεί τις προωθούμενες αλλαγές. Με αιχμηρό, μάλιστα, τρόπο ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης «κάρφωσε» το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις θέσεις της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Καταλογίζοντας ο Ευριπίδης στο ΠΑΣΟΚ άρνηση και ιδεοληψία, έστρεψε τα «πυρά» του στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέγοντας πως «κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, μην απορείτε για τη δημοσκοπική σας συρρίκνωση, διότι ακόμη και ο Αλέξης Τσίπρας σας… τρολάρει προσχωρώντας γρηγορότερα από εσάς στη θέση μας για τα μη κρατικά-μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια». Ο «γαλάζιος» εισηγητής προχώρησε μάλιστα στην εκτίμηση πως ο πρώην πρωθυπουργός «ενόψει εκλογών, είδε πίσω από το λόφο τους χιλιάδες Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού που έρχονται πίσω επιθυμώντας τη διαμονή τους στην Ελλάδα».

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, εισηγητής του ΠΑΣΟΚ στην διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, «σήκωσε το γάντι» και εξαπέλυσε επίθεση τόσο στην «γαλάζια»παράταξη όσο και στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. «Θαυμάζετε και αγαπάτε τον κ. Τσίπρα, δεν μας λέτε όμως τι λέει για το άρθρο 16. Κάποιοι μας κοροϊδεύουν με sur mesure διατύπωση πολιτικών απόψεων. Τείνουμε να μοιάζουμε στα πρότυπά μας, ξέρετε. Γι’αυτό να προσέχετε ποιον θαυμάζετε», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως η θέση του ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά ΑΕΙ είναι σταθερή, την ώρα που η ΝΔ, όπως είπε χαρακτηριστικά, «κάνει την πάπια» σε μια «αποθέωση της αμφισημίας» με τον όρο «μη κερδοσκοπικά» πανεπιστήμια.

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Απαντώντας και στα περί «πράσινης» αδιαλλαξίας που καταλόγισε η ΝΔ ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η αξιωματική αντιπολίτευση τηρεί τη λογική των δύο Βουλών και θα δώσει την όποια συναίνεση μετά τις εκλογές.

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε και ο Γιάννης Γκιόκας του ΚΚΕ, καταγγέλλοντας πως η θέση της ΕΛ.Α.Σ. για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια συνιστά «τραγελαφικός τυχοδιωκτισμός» ή «τυχοδιωκτικός τραγέλαφος», τονίζοντας πως το ΚΚΕ δεν δίνει συναίνεση στις προτεινόμενες αλλαγές ούτε τώρα ούτε στην επόμενη Βουλή.

Αποσύρεται οριστικά το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή

Η επίμαχη εισήγηση της ΝΔ για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού, μια πρόταση που συνάντησε κύμα αντιδράσεων από «γαλάζιους»βουλευτές θα αποσυρθεί όπως χαρακτηριστικά δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο εισηγητής της ΝΔ, Ευριπίδης Στυλιανίδης, επισημαίνοντας, παράλληλα, πως η στάση του πρωθυπουργού δείχνει την «ευαισθησία» και το «σεβασμό» του στην εσωτερική διαβούλευση της κυβερνητικής παράταξης.

«Ο πρόεδρος μας Κυριάκος Μητσοτάκης, σεβόμενος μια αναθεωρητική παράδοση που ξεκίνησε από το 1975, ξεκαθάρισε ότι οι Βουλευτές που είναι οι κεντρικοί πρωταγωνιστές αυτής της κορυφαίας διαδικασίας, θα διαμορφώσουν κυρίαρχα με πλήρη ελευθερία συνείδησης τη συνθετική μας πρόταση.

Αυτή την αρχή τη σεβάστηκε εμπράκτως, όταν προχθές στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ζήτησε να αποσυρθεί η διάταξη του άρθρου 81 για το ασυμβίβαστο Βουλευτή-Υπουργού, δείχνοντας απόλυτη ευαισθησία και σεβασμό στην εσωτερική μας διαβούλευση. Αυτή ακριβώς η στάση αναδεικνύει την ποιοτική ανωτερότητα της Νέας Δημοκρατίας, την πολιτική αυτοπεποίθηση της και το σεβασμό έναντι της κορυφαίας αυτής κοινοβουλευτικής διαδικασίας» είπε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

«Μα τι ιδέα ήταν αυτή; Τι περιφρόνηση του Κοινοβουλίου ήταν αυτή; Τι προσπάθεια ελέγχου της σύνθεσης του Κοινοβουλίου ήταν αυτή, του ενός έκτου της σύνθεσης του Κοινοβουλίου, αν πάμε στα σημερινά νούμερα υπουργών, αλλά και του ενός τρίτου της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας» σχολίασε ο Παναγιώτης Δουδωνής για την απόσυρση της πρότασης, τονίζοντας πως «απεσύρθη γιατί αισθάνθηκε ντροπή ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι, το 81 παράγραφος 2, το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, απεσύρθη γιατί θα διασύροταν ο κύριος Μητσοτάκης, αν είχε τεθεί προς ψήφιση σε αυτή τη Βουλή, γι’ αυτό απεσύρθη».