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Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής μετά από μήνυση του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση. «Με μηνύει ο Αχιλλέας Νταβέλης, ένας ακόμη κουμπάρος της οικογένειας Μητσοτάκη, επειδή είπα την αλήθεια ότι αφαιρέθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η άδεια λειτουργία της κλινικής του. Δεν θα με απενεργοποιήσουν. Εγώ είμαι εδώ και θα είμαι εδώ» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτή πρέπει να είναι η δέκατη άρση ασυλίας μου. Μπορείτε να φέρετε και 110 αιτήματα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε εκ νέου για «μισογυνισμό» και «κακοποιητική συμπεριφορά» μερίδα βουλευτών της ΝΔ και στράφηκε ειδικότερα κατά του «γαλάζιου» Βασίλη Υψηλάντη καταγγέλλοντας πως της απηύθυνε φράση που αφορά στη «γενετήσια ελευθερία», ενώ ο βουλευτής της ΝΔ, ανταπαντώντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, έκανε λόγο για «εθνική υβρίστρια».

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Υπέρ της άρσης της βουλευτικής της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, με την αντιπολίτευση να μην υπερψηφίζει το εισαγγελικό αίτημα. Συγκεκριμένα, υπέρ της άρσης της ασυλίας της τάχθηκαν 160 βουλευτές, 63 καταψήφισαν, ενώ 6 δήλωσαν «παρών».

Παράλληλα, η Βουλή άναψε «πράσινο φως» στην άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει μηνύσει τον ανεξάρτητο βουλευτή – και πρώην «γαλάζιο» βουλευτή – Μάριο Σαλμά για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από τηλεοπτικές δηλώσεις του τελευταίουκαθώς είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «ξέρω πως δίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία».

Ειδικότερα, συνολικά 157 ψήφισαν να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Μάριου Σαλμά, 66 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 7 βουλευτές δήλωσαν «παρών».