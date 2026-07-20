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Ο Συμεών Κεδίκογλου, όπως είχε προαναγγείλει από τις προηγούμενες ημέρες, παρέδωσε την βουλευτική του έδρα. Στο ψηφοδέλτιο της Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ πρώτος επιλαχών στην λίστα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος, ωστόσο, είναι κεντρικό μέλος της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ακολουθεί ο Βαγγέλης Αποστόλου ο οποίος φέρεται να μην επιθυμεί να επιστρέψει στη Βουλή για προσωπικούς λόγους. Έτσι η έδρα, όπως όλα δείχνουν, θα κατευθυνθεί στη Θεοδώρα Ακριώτου.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει – μέχρι αυτή την στιγμή – με 12 βουλευτές. Ειδικότερα, πρόκειται για τους Έλενα Ακρίτα, Παύλο Πολάκη, Ρένα Δούρου, Νίκο Παππά, Γιώργο Παπαηλιού, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, Χρήστο Γιαννούλη, Γιάννη Αμανατίδη, Σωκράτη Φάμελλο, Νίνα Κασιμάτη, ενώ μένει να πληρωθούν και οι θέσεις του Συμεών Κεδίκογλου, αλλά και του Βασίλη Κόκκαλη, ο οποίος έχει προαναγγείλει πως θα παραδώσει και αυτός την βουλευτική έδρα.

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