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Το κύμα αποχωρήσεων από τους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό. Αυτή την φορά είναι ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος, ο οποίος με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη τον ενημερώνει πως ανεξαρτητοποιείται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανεξαρτητοποίηση του Γιώργου Γαβρήλου προστίθεται στους Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργο Καραμέρο που έχουν ήδη παραδώσει τις βουλευτικές τους έδρες, στον Συμεών Κεδίκογλου που καταθέτει τις επόμενες ώρες επιστολή παραίτησης από το βουλευτικό αξίωμα καθώς επίσης και στην σημερινή ανεξαρτητοποίηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου.



Σε δήλωση του ο Γιώργος Γαβρήλος, εξηγώντας την απόφαση του, σημειώνει:

«Εδώ και καιρό, έχω εκφράσει δημοσίως και με παρρησία την πεποίθησή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του, χωρίς να μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με ουσιαστικό τρόπο στη βασική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή.

Η ήττα των πολιτικών της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να είναι υπόθεση κάποιων κλειστών οργάνων ή προσωπικών στρατηγικών, αλλά, όπως αποδείχθηκε, ούτε και υπόθεση διαπραγματεύσιμη σε επίπεδο κορυφής κομμάτων. Η αλλαγή πολιτικής περνά πλέον μέσα από τις κοινωνικές διεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Με σεβασμό στους ανθρώπους του χώρου με τους οποίους έχω συμπορευτεί και με το βλέμμα στο μέλλον, που αναζητά και αξίζει η πατρίδα μας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να συνεχίσω να υπηρετώ την Αργολίδα από τη θέση του Ανεξάρτητου Βουλευτή.

Η πολιτική δεν είναι κάτι στατικό. Τα μεγάλα επίδικα προστάζουν τις κάθε φορά αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε και μόνο γι’ αυτά στο τέλος, θα είμαστε υπόλογοι: απέναντι στην ιστορία, στο μέλλον και στους ανθρώπους μας. Για το επόμενο διάστημα, μικρή σημασία έχει τι θα κάνει ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο. Χρέος όλων μας είναι να συμβάλουμε, με όλες μας τις δυνάμεις στη μεγάλη ανατροπή που απαιτούν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες, οι νέοι και οι νέες μας.

Η σημερινή μου απόφαση δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι θα είμαι- όπως και ήμουν από το 2023 μέχρι τώρα αδιάλειπτα και αδιάκοπα- δίπλα στον κόσμο της Αργολίδας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, υπηρετώντας τον θεσμικό μου ρόλο ως Βουλευτής του Νομού με ευθύνη και τιμή».

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