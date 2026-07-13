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Επιστροφή στα βουλευτικά καθήκοντα για τον Γιάννη Αμανατίδη καθώς ορκίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία πριν από λίγες μέρες παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα.

Ο νέος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ ορκίστηκε με θρησκευτικό όρκο και αναλαμβάνει άμεσα κοινοβουλευτικά καθήκοντα.

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«Χαιρόμαστε που τον ξαναβλέπουμε. Του ευχόμαστε υγεία και να είναι καλότυχος» ευχήθηκε στον Γιάννη Αμανατίδη ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης αμέσως μετά την ορκωμοσία του νέου μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Γιάννης Αμανατίδης, σημειώνεται, πως επιστρέφει στα έδρανα της Βουλής μετά από τρία χρόνια, καθώς υπήρξε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2012-2023, ενώ έχει διατελέσει για τρία χρόνια υφυπουργός Εξωτερικών.