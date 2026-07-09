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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για μπούλινγκ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις εντός της αίθουσας.

Παράλληλα, σημειώθηκε έντονο επεισόδιο μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη και του Αλέξανδρου Καζαμία, με αλληλοκατηγορίες για προσβλητική συμπεριφορά και τραμπουκισμούς.

Η επιτροπή, με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εισηγήθηκε την απόδοση μομφής κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και την παραπομπή της στον πρόεδρο της Βουλής.

Η ίδια χαρακτήρισε τη διαδικασία αντισυνταγματική, ενώ εκκρεμεί η συζήτηση για μήνυση που έχει κατατεθεί εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμιση.

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Σε εκρηκτικό κλίμα και με τα ντεσιμπέλ της έντασης να ξεφεύγουν επανειλημμένα, εξελίχθηκε ακόμη μία συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να βρίσκεται στο επίκεντρο. Φωνές, καταγγελίες, βαριές προσωπικές αιχμές αλλά και συναισθηματικά ξεσπάσματα συνέθεσαν το τεταμένο σκηνικό που εκτυλίχθηκε τόσο εντός, κατά την διάρκεια της κλειστής συνεδρίασης της επιτροπής, όσο και στους διαδρόμους έξω από την αίθουσα 223 της Βουλής.

Η επεισοδιακή συνεδρίαση είχε ως αντικείμενο αυτή την φορά την εξέταση δυο αναφορών

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για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες υποβλήθηκαν από τους Ανδρέα Νικολακόπουλο και Μαρία Συρεγγέλα, που βρίσκονταν στο προεδρείο της εξεταστικής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φωνές της Ζωής Κωνσταντοπούλου, από τις πρώτες στιγμές της συνεδρίασης, αντηχούσαν στους διαδρόμους της Βουλής, καθώς είχε βάλει στο στόχαστρο της τόσο τους βουλευτές της ΝΔ όσο και το «γαλάζιο» προεδρείο. «Σταματήστε αυτό το μπούλινγκ» φώναζε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς το προεδρείο, βάζοντας στο στόχαστρο της τις γυναίκες βουλευτές της ΝΔ. «Αντί να ορθώσουν οι γυναίκες βουλευτές ανάστημα, τα ανέχονται όλα αυτά» ήταν η κατηγορία που εκτόξευσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ απευθυνόμενη ειδικότερα στην Ιωάννα Λυτρίβη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φώναξε: «Εσύ έχεις σύγκρουση συμφερόντων γιατί είσαι φίλη της Συρεγγέλα». Εκείνη την στιγμή, αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανέφεραν πως η βουλευτής της ΝΔ ξέσπασε σε κλάματα. «Το ότι έχετε φιλία με την κ. Συρεγγέλα δεν δικαιολογεί αυτή τη συμπεριφορά», φώναξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και προς τον πρόεδρο της επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά με εκείνον να της απαντά πως «κανένας δεν τρομοκρατείται κ. πρόεδρε. Κανένας. Μιλάω όπως μου μιλάνε».

Επεισόδιο Καιρίδη-Καζαμία

Έντονο ήταν και το επεισόδιο ανάμεσα στον Δημήτρη Καιριδη και τον εισηγητή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία, όταν ο τελευταίος κατηγόρησε τον «γαλάζιο» βουλευτή πως έκανε μια προσβλητική χειρονομία εναντίον του, δείχνοντας την κίνηση που υποδηλώνει πως κάποιος είναι τρελός.

Ο διάλογος ανάμεσα στους Δημήτρη Καιρίδη και Αλέξανδρο Καζαμία, ο οποίος ακούστηκε μέχρι το διάδρομο, είναι ο εξής:

Αλέξανδρος Καζαμίας: Μου κάνει πως είμαι τρελός. Θα μιλάτε ευγενικά!

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Δημήτρης Καιρίδης: Μην κουνάτε το δάχτυλο! Με κακοποιεί κύριε πρόεδρε!

Αλέξανδρος Καζαμίας: Μου λέτε πως είμαι τρελός!

Δημήτρης Καιρίδης: Κουνάτε το δάχτυλο!

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Αλέξανδρος Καζαμίας: Θα σας καταγγείλω! Είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά σας!

Δημήτρης Καιρίδης: Τραμπουκίζετε!

Αλέξανδρος Καζαμίας: Εγώ τραμπουκίζω; Δεν ντρέπεστε;

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Η ένταση των δύο ανδρών συνεχίστηκε μάλιστα και στο διάδρομο, έξω από την αίθουσα της επιτροπής δεοντολογίας μπροστά στους δημοσιογράφους, με τον Αλέξανδρο Καζαμία να φωνάζει προς την πλευρά του «γαλάζιου» βουλευτή πως «την κίνηση του τρελού που μου κάνετε δεν σας την χαρίζω».

Εισήγηση για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

Η επιτροπή, με τις ψήφους μόνο των «γαλάζιων» βουλευτών, εισηγήθηκε να αποδοθεί μομφή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την παρέπεμψε στον πρόεδρο της Βουλής για τα περαιτέρω.

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Για «αντισυνταγματική» και «πρωτοφανή» διαδικασία η οποία «κινείται» από τη ΝΔ μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Ούτε για τον Φλώρο που έστειλε τον Γραμμένο στο νοσοκομείο δεν έγινε αυτή η διαδικασία», κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

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Η γεμάτη ένταση συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας συνεχίζεται, καθώς εκτός από τη συζήτηση για τις αναφορές των δυο βουλευτών της ΝΔ, εκκρεμεί και η συζήτηση μήνυσης του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη εις βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση.

