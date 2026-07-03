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Ο υφυπουργός Κώστας Καραγκούνης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τοξικότητα και πολιτική αφέλεια που ενδέχεται να πυροδοτεί επικίνδυνες καταστάσεις.

Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Πλεύσης Ελευθερίας απέρριψαν τις αιτιάσεις, ζητώντας από την κυβέρνηση να εντοπίσει τους δράστες των εγκλημάτων.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν τον υφυπουργό για απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης και καλλιέργεια διχαστικού κλίματος σε μια κρίσιμη συγκυρία.

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Με επίκεντρο τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη ανέβηκαν οι τόνοι στην Ολομέλεια της Βουλής, αργά το βράδυ της Πέμπτης, λίγο πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας.

«Κάποιοι από δω μέσα πηγαίνετε σε δικαστήρια και υποστηρίζεται δολοφόνους. Δεν έχετε την ντροπή να έρχεστε και να επιτίθεστε στη ΝΔ, ενώ το αίμα που έχει χυθεί είναι ακόμα νωπό» ανέφερε ο Κώστας Καραγκούνης, απαντώντας με αυτό τον τρόπο στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και κατηγορώντας την για συνειδητή επιλογή της τοξικότητας. «Όταν έρχεστε και λέτε μέσα στο κοινοβούλιο ότι οι βουλευτές της ΝΔ είναι δολοφόνοι, είναι κλέφτες, είναι απατεώνες, το κάνετε άθελά σας; Το κάνετε από πολιτική άγνοια; Γιατί αν είναι έτσι και προφανώς αυτό θέλω να πιστέψω ότι το κάνετε από πολιτική αφέλεια. Παράλληλα όμως μπορεί και να οπλίζετε το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, κάποιων δολοφόνων και τελικά έγινε αυτό» πρόσθεσε ο Κώστας Καραγκούνης.

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Τα όσα υποστήριξε ο υφυπουργός Εργασίας προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις από τα έδρανα της αντιπολίτευσης. «Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά πάθη εκεί που βρίσκονται. Ένα πράγμα πρέπει να πείτε, πότε θα συλλάβετε τους δολοφόνους για να κοπεί το παραμύθι. Αυτή είναι η υποχρέωση που έχετε ως κυβέρνηση του τόπου» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, επισημαίνοντας πως όλοι οι Έλληνες πρέπει να σταθούμε δίπλα στην Αφροδίτη Νέστορα που έχασε τη μητέρα της.

Ο Γιώργος Γαβρήλος, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, επιτέθηκε στον υφυπουργό Εργασίας λέγοντας πως «έρχεστε υφυπουργέ και ξεστομίζετε τέτοιους λόγους. Δεν ντρέπεστε; Τώρα που χρειάζεται ο ελληνικός λαός να μας δει όλους ενωμένους, ρίχνετε νερό στο μύλο όλων αυτών που θέλουν περαιτέρω απαξιώσουν το πολιτικό σύστημα; Δεν υπάρχει ντροπή;», επιμένοντας να μιλά για απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης από την κυβέρνηση.

«Όλος ο αγώνας που κάνουμε κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής της κυβέρνησή σας είναι ένας αγώνας που έχει σκοπό να πάνε οι ύποπτοι και οι ένοχοι στη Δικαιοσύνη. Οπότε μη λέτε ότι οπλίζουμε το χέρι κανενός» τόνισε ο Αλέξανδρος Καζαμίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας.