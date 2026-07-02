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Κατά την έναρξη της συζήτησης για το νομοσχέδιο σχετικά με την ισότητα στην εργασία, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για τις «άνανδρες τρομοκρατικές ενέργειες». «Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα κοινωνικών αγώνων, για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν συνιστούν παρά εγκληματίες και για αυτόν ακριβώς το λόγο και η κυβέρνηση θα κάνει ότι περνά από το χέρι της προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπουργός, επισημαίνοντας την ανάγκη ενότητας απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ανεξαρτήτως πολιτικών διαφορών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος υπογράμμισε: «Η βία από όπου και εαν προέρχεται, ιδίως όταν φορά αυτή την λεοντή της δήθεν πολιτικής πράξης, δεν έχει καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία μας. Η βία που σκοτώνει κάνει ακόμα πιο σκοτεινή, τοξική την κοινωνία μας. Η μόνη απάντηση είναι η Δικαιοσύνη».

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Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Γαβρήλος έκανε λόγο για τρομοκρατική ενέργεια «καταδικαστέα χωρίς αστερίσκους», ενώ ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «ενέργειες προβοκατόρικες και καταδικαστέες».

«Να καταδικάσουμε τις δολοφονικές αυτές πράξεις. Παρά τις όποιες διαφορές αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές επιθέσεις», σημείωσε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Στέλιος Φωτόπουλος.

Τέλος, ο Αλέξανδρος Καζαμίας επισήμανε ότι η Πλεύση Ελευθερίας στέκεσαι «κατά κάθε προσβολής της ανθρώπινης ζωής».