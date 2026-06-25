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Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στήριξαν την ένσταση, ασκώντας έντονη κριτική για τον νέο εκλογικό σχεδιασμό που προωθεί το νομοσχέδιο Λιβάνιου.

Ο υπουργός Εσωτερικών υπερασπίστηκε την αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα των δύο γύρων έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του.

Ο ίδιος τόνισε πως ο νέος νόμος στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής των πολιτών και στην αποτελεσματικότερη διοίκηση των τοπικών αρχών.

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Απορρίφθηκε από την «γαλάζια» κυβερνητική πλειοψηφία, η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο Λιβάνιου για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύσσωμη η αντιπολίτευση στήριξε την ένσταση αντισυνταγματικότητας, εξαπολύοντας ισχυρά «πυρά» προς τα κυβερνητικά έδρανα.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η κυβέρνηση «επιδίδεται σε μια ευρεία άσκηση συνταγματικής φακιρικής, φέρνοντας ένα εκλογικό σύστημα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της, νοθεύοντας έτσι τη λαϊκή βούληση», ενώ δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να το εφαρμόσει ποτέ. «Θέλετε ένα εκλογικό σύστημα κομμένο και ραμμένο για να βγαίνουν αυτοί που θέλει η κυβέρνηση. Θα μπορούσατε να ψηφίσετε μία διάταξη που θα λέει θα έχουμε πάντα πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Τασούλα και δήμαρχο Αθηναίων των Μπακογιάννη» είπε χαρακτηριστικά ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ.

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Ο Δημήτρης Καιρίδης, από την πλευρά της ΝΔ, απάντησε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ πως «νομίζω πως θα ήσασταν σε καλύτερη κατάσταση αν είχε εκλεγεί ο Μπακογιάννης με όλα τα προβλήματα που σας δημιουργεί ο Χάρης Δούκας. Για εμάς είναι βούτυρο στην φέτα μας η εκλογή του Δούκα, είναι δυσφήμιση καθημερινή του λαϊκού μετώπου που θέλετε να φτιάξετε», ενώ, παράλληλα, υποστήριξε πως «η Αθήνα δεν έχει βρεθεί σε χειρότερη κατάσταση ακόμη και στα βαθιά χρόνια της κρίσης».

Για «εκλογικό σύστημα με χαρακτηριστικά παπατζή ή αλλιώς εκλογικό τζογάρισμα» μίλησε, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε ότι με το νέο σύστημα, «τίθεται θέμα ανισοτιμίας της ψήφου. καθώς υπάρχουν ψήφοι πρώτης και δεύτερης διαλογής». Υπέρ της πρότασης αντισυνταγματικότητας τάχθηκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Το πάθημα Μπακογιάννη φέρνει το σημερινό αντισυνταγματικό εξάμβλωμα», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας, ενώ «για προσβολή της λαϊκής κυριαρχίας», έκανε λόγο ο Γιώργος Ρούντας από τη Νίκη.

Λιβάνιος: Το σύστημα των δύο γύρων έχει κλείσει τον κύκλο του

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος, αποκρούοντας τις «βολές» της αντιπολίτευσης, τόνισε πως το νέο εκλογικό σύστημα θα οδηγήσει στην πραγματική νομιμοποίηση των τοπικών αρχόντων μέσω της αύξησης της συμμετοχής. «Το σύστημα των δύο γύρων έχει κλείσει τον κύκλο του», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών υπογραμμίζοντας πως νούμερο ένα στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η μειωμένη συμμετοχή των πολιτών, ιδιαίτερα στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, η ταλαιπωρία των ψηφοφόρων, αλλά και τα «παζάρια μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου». Ο Θεόδωρος Λιβάνιος, αφού επεσήμανε ότι το Σύνταγμα δεν θέτει ζήτημα εκλογικού συστήματος, δηλαδή αν θα είναι πλειοψηφικό ή αναλογικό σημείωσε πως «σύστημα Φρανκενστάιν ήταν το πρωτοφανές σε όλη την υφήλιο, να κερδίζει δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή και να είναι μειοψηφία μέσα στο δημοτικό του συμβούλιο».