Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κυρία αιχμή της έντονης κριτικής της αντιπολίτευσης αποτελεί η διάταξη του νομοσχεδίου η οποία καταργεί οριστικά τον δεύτερο γύρο στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ – βάζοντας στο στόχαστρο την κυβερνητική ρύθμιση κατάργησης της «δεύτερης Κυριακής» – προχώρησε στην κατάθεση ένστασης αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση το δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Για «αλαμπουρνέζικο σύστημα με καλπονοθευτικά χαρακτηριστικά, μέσω του οποίου η κυβέρνηση επιδιώκει να χειραγωγήσει την ψήφο των πολιτών για να μην έχει δυσάρεστες εκπλήξεις όπως στις προηγούμενες εκλογές» μίλησε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής.

Advertisement

Advertisement

Κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος είχε υποστηρίξει πως η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία «δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους» όπως είχε αναφέρει. Ο αρμόδιος υπουργός είχε υποστηρίξει, παράλληλα, πως το προτεινόμενο εκλογικό σύστημα θα διευκολύνει τις προεκλογικές συνεργασίες, την κάθοδο κοινών ψηφοδελτίων, τον προγραμματικό διάλογο προεκλογικά, σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής.