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«Πάντα ήθελα να γίνω μητέρα» δήλωσε η 62χρονη συνταξιούχος Μαμπέλ Φρίας, η οποία την Τετάρτη 12 Αυγούστου γέννησε το πρώτο της παιδί στο νοσοκομείο «Σαν Φελίπε», στην πόλη Σαν Νίκολας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες. Ο μικρός Ντέιβιντ γεννήθηκε με καισαρική, ζυγίζει 2,75 κιλά και είναι σε άριστη κατάσταση. Αμέσως μετά τη γέννησή του, ωστόσο, παρέμεινε για λίγες ώρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών.

Η 62χρονη, που βρισκόταν εδώ και χρόνια σε εμμηνόπαυση, κατάφερε να πραγματοποιήσει το όνειρό της μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης με ωάρια δότριας. «Δεν έχω πλέον ωάρια στην ηλικία μου, οπότε όλα έγιναν μέσω δωρεάς», ανέφερε στην εφημερίδα Diario El Norte. Δεν αποκάλυψε, πάντως, αν χρησιμοποιήθηκε και δωρεά σπέρματος.

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«Ποτέ δεν τα παράτησα. Έχω μεγάλη πίστη, προσευχήθηκα και έβαλα όλη μου την ενέργεια σε αυτό. Ένιωθα ότι θα γινόμουν μητέρα», είπε συγκινημένη.

Η μαιευτήρας της, Ρομίνα Ρουφίνι, εξήγησε πως, παρά το γεγονός ότι η εγκυμοσύνη θεωρούνταν υψηλού κινδύνου λόγω ηλικίας, εξελίχθηκε ομαλά και χωρίς επιπλοκές.

Η Φρίας ευχαρίστησε την ιατρική ομάδα και έστειλε μήνυμα στις γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση: «Μην τα παρατάτε. Η εμμηνόπαυση πλέον δεν αποτελεί εμπόδιο. Η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ».

Αν και η Αργεντινή δεν διαθέτει επίσημα στοιχεία για τη μεγαλύτερη σε ηλικία μητέρα, δημοσιεύματα δεν καταγράφουν άλλη γυναίκα που να γέννησε στα 62 ή αργότερα. Παγκοσμίως, η Ρουμάνα Αντριάνα Ιλιέσκου έγινε μητέρα στα 66 το 2005, η Ισπανίδα Μαρία ντελ Κάρμεν Μπουσάδα ντε Λάρα γέννησε δίδυμα λίγο πριν τα 67 το 2006, ενώ το 2015 η Γερμανίδα Ανεγκρέτ Ράουνιγκ απέκτησε τετράδυμα στα 65.