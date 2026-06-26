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Μόνο με τις ψήφους της ΝΔ «πέρασε» από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Λιβάνιου για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος φέρνει την κατάργηση της «δεύτερης Κυριακής» των εκλογών για την ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών καθώς, πλέον, νομοθετείται η εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών σε έναν και μόνο γύρο.

Παράλληλα, εισάγεται το σύστημα της συμπληρωματικής (εναλλακτικής) ψήφου, καθώς δίνεται, πλέον, η δυνατότητα στον εκλογέα, εκτός από τον συνδυασμό στον οποίο θέλει να εκφράσει την προτίμηση του, να επιλέξει και έναν δεύτερο συνδυασμό.

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Σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε επί της αρχής του το νομοσχέδιο, εξαπολύοντας «πυρά» προς τα υπουργικά έδρανα μιλώντας για «αντιδημοκρατικό» και «καλπονοθευτικό» εκλογικό σύστημα.

Κλείνοντας την διήμερη συνεδρίαση της Ολομέλειας και λίγο πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος τόνισε εκ νέου από το βήμα της Βουλής πως το νέο εκλογικό σύστημα οδηγεί στην αύξηση της συμμετοχής και ευνοεί τόσο τη «θετική ψήφο» όσο και τον προεκλογικό διάλογο.