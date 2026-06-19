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Σε τροχιά διαδοχής εισέρχεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου, καθώς η επικείμενη αποχώρηση της νυν προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου ενεργοποιεί τις διαδικασίες επιλογής του διαδόχου της.

Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής κατέδειξε, κατά σειρά προτίμησης, ως επικρατέστερους – με μυστική ψηφοφορία στο τέλος της μαραθώνιας, όπως αποδείχθηκε, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση – για το κορυφαίο δικαστικό αξίωμα τους Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, Σωκράτη Πλαστήρα και Παναγιώτη Βενιζελέα.

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Ειδικότερα, ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος αναδείχθηκε πρώτος με 15 ψήφους, ακολουθούμενος από τον Σωκράτη Πλαστήρα με 10 ψήφους και τον Παναγιώτη Βενιζελέα με 9 ψήφους. Σημειώνεται πως ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ο οποίος είναι ο επικρατέστερος για τη θέση, πρώτευσε και κατά την εσωτερική ψηφοφορία των ανώτατων δικαστικών που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα, καθώς έλαβε συνολικά 58 ψήφους από τους συναδέλφους του.

Αξίζει να σημειωθεί πως προς ακρόαση είχαν κληθεί συνολικά 27 δικαστές, 9 αντιπρόεδροι και 18 αρεοπαγίτες, και τελικά παραβρέθηκαν 11. Από τους εννέα αντιπροέδρους του Ανωτάτου Δικαστηρίου, απουσίαζαν οι πέντε, εκ των οποίων οι τρεις επικαλέστηκαν προσωπικούς λόγους για την απουσία τους και οι δύο, με επιστολές τους, έκαναν αναφορά σε αρχαιότερους συναδέλφους τους που με βάση την επετηρίδα, έχουν προβάδισμα έναντι των υπολοίπων. Ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Θεοφάνης στην επιστολή του ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως δεν διατηρεί ενδιαφέρον για τη θέση, αφενός επειδή αφυπηρετεί σε ένα χρόνο από σήμερα και αφετέρου επειδή «ο κύριος επί της Δικαιοσύνης υπουργός επιθυμεί, για την πλήρωση της θέσης, την επιλογή προσώπου με μεγάλο υπόλοιπο θητείας, κατ’αντίθεση προς την περυσινή επιλογή του».

Υπενθυμίζεται πως η πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, καθώς την τελική απόφαση για τη νέα ηγεσία της Δικαιοσύνης θα λάβει, όπως πάντα, το υπουργικό συμβούλιο.

Την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση των υποψηφίων για το αξίωμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς ο νυν εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.