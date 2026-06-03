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Εν όψει σημαντικών αποχωρήσεων που φέρνει η εκπνοή του δικαστικού έτους στις 30 Ιουνίου 2026, οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί προσήλθαν στις κάλπες. Μέσα από μυστικές ψηφοφορίες, οι δικαστές και εισαγγελείς του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) ανέδειξαν τους συναδέλφους τους που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη αποδοχή για την κάλυψη των ηγετικών θέσεων που κενώνονται.

Τα αποτελέσματα αυτά, αν και έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, αποτυπώνουν το κλίμα στο εσωτερικό του δικαστικού σώματος. Ήδη έχουν διαβιβαστεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος θα υποβάλει τις προτάσεις του στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο έχει και την αποκλειστική συνταγματική αρμοδιότητα για την τελική επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

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Άρειος Πάγος: Οι προτιμήσεις για την Προεδρία και την Εισαγγελία

Η ψηφοφορία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (για τη θέση Πρόεδρου)

Ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος έκοψε πρώτος το νήμα των προτιμήσεων των συναδέλφων του. Αναλυτικά, οι δικαστές έλαβαν τις εξής ψήφους (σε φθίνουσα σειρά):

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος: 58 ψήφοι

Χρυσούλα Πλατιά: 51 ψήφοι

Σωκράτης Πλαστήρας: 48 ψήφοι

Αλεξάνδρα Αποστολάκη: 43 ψήφοι

Παναγιώτης Βενιζελέας: 40 ψήφοι

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Γεώργιος Σχοινοχωρίτης: 39 ψήφοι

Αικατερίνη Χονδρορίζου: 35 ψήφοι

Βαρβάρα Πάπαρη: 19 ψήφοι

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Μιχαήλ Αποστολάκης: 4 ψήφοι

Το μήνυμα της κάλπης για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου



Στον εισαγγελικό κλάδο, ο Ευάγγελος Μπακέλας κατέγραψε ισχυρή πρωτιά και στις δύο κάλπες. Αξιοσημείωτη είναι η δεύτερη θέση του Βασίλειου Φλωρίδη, αδελφού του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής.

Αποτέλεσμα από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (Σώμα Δικαστών):

Ευάγγελος Μπακέλας: 70 ψήφοι

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Βασίλειος Φλωρίδης: 62 ψήφοι

Ευσταθία Καπαγιάννη: 32 ψήφοι

Δημήτριος Μιτρουλιάς: 29 ψήφοι

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Μαρία Γκανέ: 26 ψήφοι

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Αποτέλεσμα από την Ολομέλεια της Εισαγγελίας (Σώμα Εισαγγελέων):

Ευάγγελος Μπακέλας: 18 ψήφοι

Βασίλειος Φλωρίδης: 16 ψήφοι

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Δημήτριος Μιτρουλιάς / Μαρία Γκανέ: από 10 ψήφους

Άννα Καλουτά / Ευσταθία Καπαγιάννη: από 7 ψήφους

Στυλιανός Κωσταρέλλος: 6 ψήφοι

Νίκη-Αναστασία Μουζάκη: 2 ψήφοι

Ελένη Καρκαμπούνα / Σοφοκλής Λογοθέτης: από 1 ψήφο

Συμβούλιο της Επικρατείας: Πρώτη σε ψήφους η Π. Μπραίμη



Στο ΣτΕ διεξήχθη μυστική ψηφοφορία για την αποτύπωση των προτιμήσεων σχετικά με τις έξι (6) κενές θέσεις αντιπροέδρων που δημιουργούνται στο τέλος του δικαστικού έτους. Η Παρασκευή Μπραίμη (σύζυγος του αντιπροέδρου και προέδρου του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ, Ηλία Μάζου) συγκέντρωσε την ευρύτερη αποδοχή, ενώ σημειώθηκε τριπλή ισοψηφία στην τρίτη θέση:

Παρασκευή Μπραίμη: 49 ψήφοι

Χριστίνα Σιταρά: 35 ψήφοι

Σοφία Βιτάλη: 25 ψήφοι

Μαρία Σωτηροπούλου: 25 ψήφοι

Δημήτρης Βασιλειάδης: 25 ψήφοι

Βασίλης Ανδρουλάκης: 23 ψήφοι

Μαρλένα Τριπολιτσιώτη: 22 ψήφοι

Ρωξάνη Γιαννουλάτου: 20 ψήφοι

Ελεγκτικό Συνέδριο: Προς κάλυψη της θέσης του Επιτρόπου



Εξελίξεις δρομολογούνται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η κενωθείσα θέση του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας, Σταμάτη Πουλή, αναμένεται με βάση την αρχαιότητα (επετηρίδα) να καλυφθεί από την αρχαιότερη αντιπρόεδρο του Σώματος, Άννα Λυγωμένου.