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Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι υποστηρίζει ότι η απόφαση παραβιάζει την πενταετή ανανέωση που όρισε το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πλήττοντας την ανεξαρτησία του θεσμού.

Νομικοί κύκλοι αμφισβητούν το παραδεκτό της προσφυγής, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στερείται ικανότητας διαδίκου για να προσβάλει αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προχωρά στην επιλογή τριών νέων ευρωεισαγγελέων, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων στο ελληνικό κλιμάκιο σε δεκατρείς.

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“Λάδι στη φωτιά” ρίχνει στην αντιπαράθεση μεταξύ της Λάουρας Κοβέσι και της κυβέρνησης η επιλογή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να καταθέσει προσφυγή στον Άρειο Πάγο κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, που παρέτεινε για δύο χρόνια αντί για πέντε όπως είχε εισηγηθεί το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η προσφυγή της EPPO (Ευρωπαϊκή Εισαγγελία) αναμένεται να εξεταστεί από την Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου την ερχόμενη εβδομάδα με πιθανότερη ημερομηνία την 24η Ιουνίου 2026, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως το επόμενο βήμα μπορεί να είναι προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

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Σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αυτή αφορά τη διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονυσίου Μουζάκη, μη λαμβάνοντας υπόψη και μη συμμορφούμενο με την απόφαση του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ανανέωσε τη θητεία τους για μία πενταετία.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί επιστολή της κυρίας Κοβέσι όπου μεταξύ άλλων έθετε στο…. στόχαστρο και τις πρόσφατες αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, διαμαρτυρόμενη για τη στάση του Ελληνικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο αποφάσισε να παρατείνει τη θητεία τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο για δύο μόνο έτη, ενώ απόφαση του Σώματος της EPPO από τον Νοέμβριο του 2025 προέβλεπε πενταετή ανανέωση.

Στην επιστολή της, η Ευρωπαία Εισαγγελέας σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή θίγει άμεσα την ανεξαρτησία του οργάνου και δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για το αν οι ελληνικές αρχές συμμορφώνονται με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας που απορρέει από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

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Η EPPO υποστηρίζει ακόμη ότι το ΑΔΣ του άρθρου 90 του Συντάγματος είναι αρμόδιο να κρίνει μόνο για τις προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις κ.λπ. των Ελλήνων δικαστικών και εισαγγελέων, εντός της ελληνικής επικράτειας και όχι για τη θητεία των Ελλήνων δικαστικών που υπηρετούν τον ευρωπαϊκό θεσμό, για τον οποίο ισχύουν ειδικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν οι Ελληνες δικαστές έχουν ήδη διοριστεί σε ευρωπαϊκές θέσεις, με τη νόμιμη και προβλεπόμενη διαδικασία της Ε.Ε.

Παράλληλα, η EPPO υπογραμμίζει ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός κάνει λόγο για 5ετή ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων και όχι για παράταση της θητείας τους, όπως έκανε το ΑΔΣ. Επισημαίνει η EPPO ότι το ΑΔΣ κινήθηκε εκτός της ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

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Σε κάθε περίπτωση νομικοί κύκλοι επεσήμαναν πως τίθεται «θέμα παραδεκτού (εννόμου συμφέροντος) στην αίτηση της EPPO, καθώς ασκήθηκε από φορέα που δεν έχει ικανότητα διαδίκου. Κι αυτό γιατί στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου έπρεπε να προσφύγουν οι ίδιοι οι επίμαχοι τρεις Ελληνες εντεταλμένοι ευρωεισαγγελείς κατά της απόφασης του ΑΔΣ και όχι τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως είναι η EPPO».

Δεν παρέλειπαν να τονίσουν πως «με την ενέργειά της η EPPO να προσφύγει στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αναγνωρίζει ουσιαστικά ότι αρμόδιο για την ανανέωση ή παράταση της θητείας των Ελλήνων ευρωεισαγγελέων είναι το ΑΔΣ και όχι το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Επιλέγονται 3 νέοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς

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Όλες αυτές οι εξελίξεις γίνονται ενόψει και της επιλογής από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο των 3 νέων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, μετά μάλιστα και από σχετικό αίτημα της κυρίας Κοβέσι.

Με την επιλογή των νέων Ευρωεισαγγελέων ο αριθμός τους θα αυξηθεί σε 13 από 10 που είναι σήμερα. Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, οι τρεις νέες θέσεις που προστίθενται για τη συμπλήρωση των 13 οργανικών εδρών αφορούν εισαγγελικούς λειτουργούς που θα υπηρετούν στο Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

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Δύο (2) θέσεις για Εισαγγελείς ή Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών (πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας).

Μία (1) θέση για Εισαγγελέα ή Αντεισαγγελέα Εφετών (δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας).

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