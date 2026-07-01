Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αλλαγές στη σύνθεση των Δικαστικών Συμβουλίων που εξετάζουν τις υποθέσεις των Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Τριαντόπουλου προκαλεί η αποχώρηση τριών δικαστικών λειτουργών λόγω συνταξιοδότησης.

Στο πλαίσιο επαναληπτικής κλήρωσης που διεξήχθη ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, η Ελένη Καρκαμπούνα ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση Καραμανλή, με αναπληρωτή τον Βασίλη Φλωρίδη.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, για την υπόθεση Τριαντόπουλου, αναπληρωτής του εισαγγελέα στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο κληρώθηκε ο Σοφοκλής Λογοθέτης.

Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI