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Ο ίδιος κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για χρήση φωνών και προσωπικών πιέσεων, υποστηρίζοντας ότι οι πρακτικές της μετατρέπουν τη Βουλή σε αρένα.

Η στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους συναδέλφους της, καθώς η έντονη και συγκρουσιακή πολιτική της παρουσία φέρνει πολλούς βουλευτές στα όριά τους.

Οι επικριτές της θεωρούν πως η διαρκής επιδίωξη της πολιτικής έντασης από την πλευρά της δικαιολογεί τις σκληρές απαντήσεις που εισπράττει εντός του Κοινοβουλίου.

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«Σαν να έχουμε βάλει τον Ρουβίκωνα στη Βουλή» και, εάν έχει νεύρα, «να πάει στο σπίτι της να κάνει ένα ντους να της περάσουν».

Με αυτά τα ασυνήθιστα σκληρά λόγια επιτέθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την ότι δεν ασκεί πολιτική, αλλά «πολιτικό χουλιγκανισμό».

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Πρόκειται αναμφίβολα για βαριές εκφράσεις. Μόνο που αυτή τη φορά το θέμα δεν είναι απλώς αν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ξεπέρασε τα όρια της κοινοβουλευτικής ευπρέπειας. Το θέμα είναι γιατί έφτασε στο σημείο να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο και γιατί ολοένα περισσότεροι βουλευτές φαίνεται να χάνουν την υπομονή τους απέναντι στη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Χτες οδήγησε ακόμα και την βουλευτή της ΝΔ Ιωάννα Λυτρίβη να βάλει τα κλάματα

«Ακτιβισμοί, φωνές και μπούλινγκ»

Μιλώντας στον Status FM 107,7, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος περιέγραψε τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ως έναν διαρκή παραλογισμό και υποστήριξε ότι η δημόσια παρουσία της παραπέμπει περισσότερο σε ακτιβιστική ομάδα παρά σε αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος.

Την κατηγόρησε ότι χρησιμοποιεί τις φωνές, τις συνεχείς καταγγελίες και την προσωπική πίεση κατά συναδέλφων της ως βασικά εργαλεία πολιτικής αντιπαράθεσης. Υποστήριξε, ακόμη, ότι η Βουλή δεν μπορεί να μετατρέπεται διαρκώς σε αρένα και ότι οι λασπομαχίες δεν μπορούν να υποκαθιστούν τον κοινοβουλευτικό διάλογο.

Και εδώ βρίσκεται η ουσία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει την κυβέρνηση, να επιμένει στις ερωτήσεις της και να αμφισβητεί τις απαντήσεις που λαμβάνει. Δεν έχει, όμως, το αποκλειστικό δικαίωμα στον θυμό, στην αγανάκτηση και στην ένταση.

Η Ζωή έχει φέρει πολλούς στα όριά τους

Επί χρόνια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει οικοδομήσει την πολιτική παρουσία της επάνω στη σύγκρουση. Διακόπτει, ανεβάζει τους τόνους, καταγγέλλει, αμφισβητεί τις προθέσεις των συνομιλητών της και συχνά αντιμετωπίζει κάθε αντίθετη άποψη σαν απόπειρα συγκάλυψης.

Αυτό μπορεί να ικανοποιεί ένα μέρος του ακροατηρίου της. Δεν σημαίνει, όμως, ότι οι υπόλοιποι μέσα στη Βουλή είναι υποχρεωμένοι να δέχονται επ’ αόριστον αυτή τη συμπεριφορά χωρίς να αντιδρούν.

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Η Ζωή έχει φέρει πλέον αρκετούς ανθρώπους μέσα στο Κοινοβούλιο στα όριά τους. Επομένως, είναι λογικό να αρχίζει να εισπράττει απαντήσεις. Και ορισμένες από αυτές θα είναι τόσο σκληρές όσο και ο δικός της τρόπος πολιτικής αντιπαράθεσης.

Το ντους και ο Ρουβίκωνας

Η αναφορά του Μαρκόπουλου στο ντους μπορεί να θεωρηθεί άκομψη. Μπορεί και σεξιστική. Η παρομοίωση με τον Ρουβίκωνα είναι πολιτικά ακραία. Δεν εμφανίστηκαν, όμως, από το πουθενά.

Ήταν μια οργισμένη απάντηση σε μια συμπεριφορά που πολλοί πλέον θεωρούν ότι έχει ξεπεράσει τα όρια του δυναμικού κοινοβουλευτικού ελέγχου και έχει περάσει στην προσωπική στοχοποίηση και στη διαρκή δημιουργία επεισοδίων.

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Όποιος επιλέγει καθημερινά την πολιτική ένταση δεν μπορεί να εκπλήσσεται όταν η ένταση επιστρέφει. Όποιος μοιράζει χαρακτηρισμούς δεν μπορεί να απαιτεί οι άλλοι να του απαντούν πάντοτε με το γάντι.