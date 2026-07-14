Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η «βροχή» αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ καλά κρατεί καθώς το μονοπάτι της ανεξαρτητοποίησης επέλεξε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ενημερώνει πως αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και πως «από τούδε και στο εξής» θα παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας.

Η αποχώρηση αυτή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προστίθεται στους Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργο Καραμέρο που έχουν ήδη παραδώσει τις βουλευτικές τους έδρες αλλά και στον Συμεών Κεδίκογλου που καταθέτει τις επόμενες ώρες επιστολή παραίτησης από το βουλευτικό αξίωμα.

Advertisement

Advertisement