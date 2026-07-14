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Ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει αρχικά την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μεταθέτοντας τις εσωκομματικές εκλογές για μετά τις εθνικές κάλπες.

Παράλληλα, ο κ.

Πολάκης άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τις πολιτικές του επιλογές και την πορεία του κόμματος τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, χαρακτήρισε ως πολιτικό σφάλμα τη στήριξη που παρείχε στο παρελθόν στον Στέφανο Κασσελάκη, τον οποίο κατηγόρησε για αναξιοπιστία.

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«Σας ακούγεται παράξενο που με λέτε υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ; Ξέρετε πολλούς καλύτερους;». Με αυτή την παρατήρηση ξεκίνησε η συνέντευξη του Παύλου Πολάκη την Τρίτη στο MEGA με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι «μπορώ να εξασφαλίσω αξιοπρεπή ποσοστά στον ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου όχι».

«Σίγουρα μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πιστεύω η Ρένα Δούρου δεν μπορεί. Εγώ την στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν πέρναγαν από την Περιφέρεια Αττικής, μη τυχόν και λερωθούνε» είπε χαρακτηριστικά.

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Απαντώντας, δε, στον παραιτηθέντα γραμματέα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ είπε «εγώ δεν είμαι περιπτεράς εγώ θέλω να χτυπήσουμε το σούπερ μάρκετ του Μητσοτάκη. Εγώ πάντα τον έβαζα ψηλά τον ουρανό, εγώ θέλω να ηγηθώ του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει ένα υψηλό ποσοστό για να διαδραματίσουμε καθοριστικό ρόλο στην επόμενη ημέρα».

Χαρακτήρισε, επίσης, «ορισμό της αναξιοπρέπειας και του ξεφτιλικιού» τη στάση Φάμελλου γιατί «είχες έναν πρόεδρο που έλεγε μην μας ψηφίζετε». «Περάσαμε μια πολύ άσχημη φάση, είχες εδώ και 2 μήνες έναν πρόεδρο που έβγαινε με απόφαση ότι στηρίζει άλλο κόμμα και μάλιστα όταν από την ΕΛΑΣ του Τσίπρα έχεις μια καθαρή εκφώνηση δημόσια ότι εγώ κατέληξα ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει αν θέλετε να έρθετε θα παραιτηθείτε και θα έρθετε σαν μονάδες, εγώ δεν κουβεντιάζω με κόμματα».

Όσον αφορά τον χρόνο των εκλογών για την ανάδειξη νέου προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πολάκης είπε «επειδή πρέπει να στήσουμε ξανά οργανωτικά ένα κόμμα, το τοποθετώ για μετά τις βουλευτικές εκλογές». «Με βάση το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, για να εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος πρέπει να προηγηθεί συνέδριο και να γίνουν εκλογές με κάλπη. Αυτή τη στιγμή, και καλοκαιριάτικα, κι έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι να εκλεγεί πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας από τους βουλευτές, που θα πουν ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβουν στις εκλογές μαζί του. Θα διεκδικήσω της Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτός που θα εκλεγεί Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θα διεκδικήσει και την Προεδρία του κόμματος, όταν θα γίνει συνέδριο και εκλογές».

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα είπε «εγώ από το 2015 έως το 2019 ήμουν από αυτούς που έβαλα την προσωπική μου ηρεμία, την οικογενειακή μου κατάσταση, την προσωπικότητα που τη χλεύασαν για να αλλάξουμε την κατάσταση στη χώρα, να στήσουμε το ΕΣΥ που κατέρρεε. Δεν άλλαξα εγώ, άλλαξε ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν γίνεται ένα λάθος, τους συνεργάτες σου πάντα τους καλύπτεις. Όταν είστε μεταξύ σας, τους λες αυτά που πρέπει να τους πεις και είσαι και πάρα πολύ σκληρός. Αλλά όταν είσαι σε μια συλλογικότητα, προς τα έξω – για να είναι αποτελεσματική αυτή η συλλογικότητα – πρέπει να βγάζεις μια εικόνα και σοβαρότητας, ενότητας, ομόνοιας και να καλύπτεις όλα τα κλαδιά του δέντρου που μαζί ποτίζεται και χτίζεται».

«Όσο αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας είχε καθοριστικό ρόλο από το 4% να γίνει 36% και να κυβερνήσουμε, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι είχε καθοριστικό ρόλο στο 32% του 2019 να γίνει 17,8%. Γιατί δεν άσκησε την αντιπολίτευση που του έλεγα εγώ να ασκήσει; Γιατί αποδέχτηκε το αφήγημα της πανδημίας του Μητσοτάκη που οδήγησε σε 36.000 νεκρούς, πρώτη χώρα στη Δυτική Ευρώπη, και να δένουν τον κόσμο στα σπίτια του και να μην βγει ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά να το καταδικάσει; Από αυτό το πράγμα μόνο, χάσαμε 7%».

«Δεν μπορεί να λες θέλω ενότητα και συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ να σου λέει όχι το ΠΑΣΟΚ και εσύ να επιμένεις. Δεν είναι μπούρδα αυτό; Τότε που είχε 32 δεν είπε “ψήφισε με λαέ να εφαρμόσω τις αποφάσεις του συνεδρίου”. Τώρα λέει δεν θέλω κανένα, πάω μόνος μου» κατέληξε για τον πρώην πρωθυπουργό.

Μιλώντας, τέλος, για τον Στέφανο Κασσελάκη είπε «τον είχα στηρίξει αλλά δεν αρνήθηκα ότι ήταν από τα μεγαλύτερα λάθη γιατί ήταν πολιτικός απατεώνας» κάνοντας λόγο για «καραγκιοζιλίκα του Κασσελάκη γιατί έχει κατρακυλήσει σε αρνητικά δημοσκοπικα μεγέθη». Τόνισε, επίσης, ότι «είναι ευθύνη αυτών που τον έβαλαν στα ψηφοδέλτια, του κ. Βασιλειάδη και του κ. Καλογήρου. Εγώ όταν τα βρήκα είπα ότι με αυτά τα χαρτιά δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος γιατί κατέθεσε ψεύτικο πόθεν έσχες. Μην ασχολούμαστε άλλο, σβήστηκε από τον χάρτη αυτός».