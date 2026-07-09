Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εστάλη ενημερωτικό μήνυμα με το οποίο γνωστοποιείται η αναβολή της έκτακτης συνεδρίασης του οργάνου, η οποία είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Ιουλίου, στον απόηχο της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου.

Advertisement

Advertisement

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε νέα εσωκομματική αντιπαράθεση. Στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Σωκράτη Φάμελλο κάνουν λόγο για αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς υποστηρίζουν ότι η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι δεν υφίσταται καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως ανέφερε, μετά την ορθή παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, την οποία είχε ζητήσει και ο ίδιος, η συνεδρίαση καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία. Υποστήριξε επίσης ότι η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε ύστερα από αίτημα που συνοδευόταν από τις υπογραφές μελών της και, ως εκ τούτου, κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να την αναβάλει. Παράλληλα, κάλεσε όλα τα μέλη να παραστούν κανονικά το Σάββατο στις 10:30 το πρωί, στο ξενοδοχείο Wyndham Athens, στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παππάς, επίσης μέσω ανάρτησής του, υπογράμμισε ότι οι στιγμές είναι κρίσιμες για το κόμμα και ότι οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν συλλογικά. Όπως σημείωσε, κανείς δεν διαθέτει την αρμοδιότητα να αναβάλει τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ τόνισε πως κανείς δεν μπορεί να στερήσει από τα μέλη τόσο το δικαίωμα όσο και την υποχρέωση να τοποθετηθούν επί των εξελίξεων.