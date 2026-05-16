

Σκηνικό ρήξης στην Κουμουνδούρου σηματοδοτεί η απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να δείξει στον Παύλο Πολάκη την έξοδο από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αφορμή για την διαγραφή Πολάκη στάθηκε μία διαδικτυακή ανάρτηση του βουλευτή Χανίων με την οποία έβαλε στο στόχαστρο και επιτέθηκε με σφοδρότητα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο δηλώσεις του Δημήτρη Χατζησωκράτη για αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της δημιουργίας του κόμματος του και ενσωμάτωση του σε αυτό.

Ο Παύλος Πολάκης, μεταξύ άλλων, στην επίμαχη ανάρτηση του άφησε σοβαρές αιχμές για τον Σωκράτη Φάμελλο: «Tί ακριβώς υπηρετείς Σωκράτη Φάμελλε με την αφωνία, την έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα;», ζητώντας παράλληλα από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει την Πολιτική Γραμματεία και στη συνέχεια την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

«Αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος προχώρησε στην αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο σε δήλωση του για «προσβλητική» και «επιθετική» ανάρτηση, τονίζοντας πως «το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο».

Αναλυτικά, στη δήλωση του ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρει:

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αφωνία» και «έλλειψη πρωτοβουλίας» την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.

Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.

Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.

Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Πολάκης: «Παρακολουθεί τη διαλυση χωρις να θέλει ή να μπορει να αντιδράσει»

Λίγη ώρα μετά την διαγραφή του ο Παύλος Πολάκης επανήλθε και σε νεότερη ανάρτηση του, μεταξύ άλλων, επιτίθεται εκ νέου στον Σωκράτη Φάμελλο σημειώνοντας πως «Τρεις προεδροι στη σειρα με διαγραφουν απο την Κοινοβουλευτική ομαδα.(!!!)

Ο τελευταιος ,χωρις ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!

Ανεχεται βουλευτες του να δηλωνουν πως εχουν μετακομισει σε άλλο κομμα, ή στελεχη του να το παιζουν εκπροσωποι τυπου άλλου κομματος και τολμαει να βγαζει εμενα απο την Κοινοβουκευτικη Ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδη ζηταω εδω και μερες να συνεδριασει η Πολιτικη Γραμματεια για να παρουμε αποφασεις!!!

Δυστυχως τοσος ειναι και προφανως παρακολουθεί τη διαλυση χωρις να θέλει ή να μπορει να αντιδρασει! Με βγαζει απο την Κοινοβουλευτική Ομαδα ΧΩΡΙΣ καμια ενημερωση πριν ,οπως και ο προηγουμενος!

Εγω ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..

ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ !!

Οπως εκρινε και στο παρελθον και τους προηγουμενους προεδρους και εμενα!!

Θα τα πουμε στην Πολιτικη Γραμματεια!!».

Η ανάρτηση Πολάκη που έφερε την διαγραφή του



