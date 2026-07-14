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Η ηγετική ομάδα, αποτελούμενη από τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου, προωθεί τη στρατηγική επιλογή για αυτόνομη κάθοδο στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Πολλοί βουλευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησης, ενώ η κοινοβουλευτική ομάδα αναμένεται να συνεδριάσει άμεσα για την εκλογή νέου γραμματέα και την πιθανή επαναφορά του Παύλου Πολάκη.

Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, με την υποψηφιότητα της Ρένας Δούρου να παραμένει επίσης ως ενδεχόμενο.

Η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει το προσεχές Σάββατο για να επικυρώσει τις εξελίξεις και να καθορίσει τον μελλοντικό οδικό χάρτη του κόμματος.

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Η εικόνα διάλυσης και ραγδαίων ανακατατάξεων που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες, με αλλεπάλληλες παραιτήσεις, εσωκομματικές μετακινήσεις και ανοιχτές συγκρούσεις στρατοπέδων, διαμορφώνει ένα εντελώς νέο σκηνικό στην Κουμουνδούρου. Σε αυτό το περιβάλλον, η μέχρι πρότινος εσωκομματική «μειοψηφία» αναδεικνύεται πλέον σε κυρίαρχο πόλο εντός του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου και τη «βροχή» αποχωρήσεων βουλευτών και κομματικών στελεχών – μια τάση που, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να ενταθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα. Σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον, η αποσυσπείρωση αποκτά πλέον χαρακτηριστικά χιονοστιβάδας, με την έξοδο βουλευτών και στελεχών να θεωρείται θέμα χρόνου.

Μετά τις παραιτήσεις των Κατερίνας Νοτοπούλου και Γιώργου Καραμέρου και χθες Δευτέρα του Συμεών Κεδίκογλου, στο «κάδρο» βρίσκονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις, ακόμη 10 έως 14 βουλευτές, οι οποίοι αναμένεται να προχωρήσουν σε ανεξαρτητοποιήσεις ή παραιτήσεις από το βουλευτικό αξίωμά. Ήδη, ακόμη και πριν από την παραίτηση Φάμελλου, συγκεκριμένα ονόματα είχαν τεθεί στο τραπέζι ως άμεσα προς αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ αυτών, οι Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης και Χάρης Μαμουλάκης. Στη λίστα των βουλευτών που εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν, περιλαμβάνονται επίσης η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Κώστας Μπάρκας, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, η Πόπη Τσαπανίδου, η Μαρίνα Κοντοτόλη, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Γιώργος Ψυχογιός, η Νίνα Κασιμάτη, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αποχώρησης και της Καλλιόπης Βέττα.

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Η «τρόικα» της Κουμουνδούρου

Σε αυτή την συνθήκη, το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ περνά στα χέρια των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου, με την ηγετική αυτή τριάδα να δίνει το στίγμα της επόμενης ημέρας. Η απόφαση για αυτόνομη κάθοδο στις επόμενες εκλογές επιβεβαιώθηκε, επί της ουσίας, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, αποτυπώνοντας τη στρατηγική επιλογή για αυτόνομη πορεία.

Στην συνεδρίαση, σημειώνεται, πως δεν προσήλθαν κορυφαία στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας, όπως για παράδειγμα οι Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Αξίζει να σημειωθεί πως με την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας την παραίτηση τους έδωσαν από το κορυφαίο εσωκομματικό όργανο της Κουμουνδούρου η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά και πέντε ακόμα μέλη της πλευράς της πλειοψηφίας μέχρι την ημέρα της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος μεταξύ των οποίων και ο Γραμματέας της Νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος, καθώς επίσης και ο διευθυντής προσωπικού και Πόρων κόμματος, Κώστας Μορφίδης.

Μάχη για την ηγεσία

Ωστόσο, το κρίσιμο ζήτημα της ηγεσίας παραμένει ανοιχτό. Το ποιος θα αναλάβει τα ηνία, τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής, αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες, με τις ισορροπίες να παραμένουν ρευστές.

Στα άμεσα βήματα της Κουμουνδούρου περιλαμβάνεται η σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας, πιθανότατα την Τετάρτη. Πρώτο ζητούμενο είναι η εκλογή νέου γραμματέα της ΚΟ, με βασικό στόχο την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ακούγεται έντονα για την θέση του νέου γραμματέα το όνομα του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος ορκίστηκε χθες Δευτέρα βουλευτής καταλαμβάνοντας την έδρα της Κατερίνας Νοτοπούλου. Σε κάθε περίπτωση ο νέος γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτός που θα «τρέξει» την επιχείρηση «επαναφορά Πολάκη στη ΚΟ» καθώς με επιστολή του θα ενημερώσει τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Σε αυτό το πλαίσιο, πάντως, παραμένει, ωστόσο, ασαφές αν θα απαιτηθεί και δεύτερη συνεδρίαση για την εκλογή νέου επικεφαλής της ΚΟ.

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Ο Παύλος Πολάκης εμφανίζεται αποφασισμένος να διεκδικήσει τη θέση του προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ερώτηση που του τέθηκε από δημοσιογράφους αμέσως μετά τέλος της χθεσινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας για το αν θα είναι υποψήφιος απάντησε λακωνικά: «Προφανώς». Παράλληλα, ο Παύλος Πολάκης σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «είναι θέμα ηθικής τάξης, όσοι έχουν επιλέξει να πάνε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν νομίζω πως θα έρθουν να ψηφίσουν για πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και σήμερα βουλευτές που έχουν δηλώσει πως πάνε προς το κόμμα του Τσίπρα και είναι μέλη της ΠΓ δεν προσήλθαν».

Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς, πάντως, το ενδεχόμενο να υπάρξει απέναντι στον Παύλο Πολάκη έτερη δυνατή υποψηφιότητα, εκείνη της Ρένας Δούρου για το τιμόνι της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Το Σάββατο, η Κεντρική Επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου, προκειμένου να επικυρώσει τα νέα δεδομένα, να εκλέξει νέο γραμματέα του κόμματος, να συμπληρώσει τη σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας και να χαράξει τον οδικό χάρτη της επόμενης περιόδου.

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