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Με το «Zoom Zoom» της Ραφαέλα Καρά να δίνει τον τόνο, ο Πάνος Κολιοπάνος και ο Τέρενς Κουίκ αφιέρωσαν με σατιρική διάθεση μεγάλο μέρος της εβδομαδιαίας τους συζήτησης στην κατάσταση που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η αφορμή ήταν οι τηλεδιασκέψεις και η συμμετοχή στελεχών μέσω Zoom, με τους δύο δημοσιογράφους να αναρωτιούνται σκωπτικά αν στο μέλλον ακόμη και η Βουλή θα μπορούσε να λειτουργεί με τον ίδιο Zoom τρόπο. Η κουβέντα εξελίχθηκε σε έναν καταιγισμό χιουμοριστικών σχολίων για την εικόνα του κόμματος, τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις και τις πιθανές μελλοντικές ηγετικές εξελίξεις.

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Παρά τη σάτιρα, ο Τέρενς Κουίκ στάθηκε ιδιαίτερα στον Παύλο Πολάκη, επισημαίνοντας ότι, παρά τον εκρηκτικό χαρακτήρα του, δεν τον θεωρεί πολιτικό που έχει συνδεθεί με υποθέσεις διαφθοράς, θυμίζοντας μάλιστα πρωτοβουλίες του στην πάταξη του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.

Η συζήτηση έκλεισε όπως άρχισε: με το «Zoom Zoom» να λειτουργεί ως μουσικό και συμβολικό σχόλιο για την κατάσταση που επικρατεί στην Κουμουνδούρου.